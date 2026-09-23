Energiequelle GmbH verkauft französische Tochtergesellschaft Energiequelle SAS an H2air

Die Energiequelle GmbH veräußert ihre französische Tochtergesellschaft Energiequelle SAS an das französische Unternehmen H2air. Mit dem Verkauf setzt Energiequelle ihren strategischen Kurs fort, sich auf definierte Kernmärkte zu konzentrieren. Die Transaktion umfasst sowohl die Mitarbeitenden der französischen Gesellschaft als auch die bestehende Projektpipeline.

Seit 2010 gehörte die französische Gesellschaft zur Energiequelle-Gruppe. Gemeinsam mit dem lokalen Team hat Energiequelle in den vergangenen Jahren mehr als 27 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtleistung von 266 MW entwickelt und realisiert und damit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Frankreich geleistet.

Die vergangenen Jahre waren für die gesamte Erneuerbare-Energien-Branche von herausfordernden Marktbedingungen geprägt. Auch Energiequelle befindet sich aktuell in einer Phase der konsequenten strategischen Neuausrichtung. Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung getroffen, die Aktivitäten in Frankreich an einen erfahrenen regionalen Akteur zu übergeben und die eigenen Ressourcen gezielt auf die strategischen Schwerpunktregionen des Unternehmens zu konzentrieren

H2air stärkt regionale Präsenz

Mit H2air übernimmt ein etablierter französischer Entwickler und Betreiber von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien die französische Tochtergesellschaft von Energiequelle. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie in Frankreich und möchte seine regionale Präsenz durch die Übernahme weiter ausbauen.

„Ich freue mich über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion mit Energiequelle. Energiequelle SAS hat sich durch ihre Expertise und ihre langjährige regionale Verankerung als wichtiger Akteur im französischen Markt etabliert. Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie, unsere Position im Bereich der erneuerbaren Energien und insbesondere der Windenergie in Frankreich weiter zu stärken“, erklärt Roy Mahfouz, Gründer und Präsident von H2air.

Die bestehenden Projekte sowie die Expertise der Mitarbeitenden sollen dabei eine wichtige Rolle spielen. Im Rahmen der Transaktion werden alle Mitarbeitenden der Energiequelle SAS übernommen. Die Transaktion umfasst ein Wind- und Solarprojektportfolio mit einer Gesamtkapazität von rund 500 MW. Darin enthalten sind 60 MW bereits betriebener Anlagen sowie Projekte, die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium vor Baubeginn befinden und künftig von H2air weitergeführt werden.

Für Energiequelle stand während des gesamten Prozesses im Vordergrund, die Zukunft der Beschäftigten sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Projekte sicherzustellen: „Mit H2air haben wir einen erfahrenen und engagierten Partner gefunden, der diese Anforderungen erfüllt. Deshalb freuen wir uns, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden konnte und die Projekte sowie das Team in gute Hände übergehen.

Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden der Energiequelle SAS. Mit ihrem Engagement, ihrer Expertise und ihrer vertrauensvollen Zusammenarbeit haben sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und die Umsetzung zahlreicher Projekte in Frankreich maßgeblich geprägt. Dem gesamten H2air-Team wünschen wir für die Zukunft viel Erfolg“, so Michael Raschemann, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH.

Über H2air

H2air ist ein unabhängiger französischer Erzeuger erneuerbarer Energien und wurde 2008 von Roy Mahfouz gegründet. Als Pionier der Onshore-Windenergie in Frankreich hat sich H2air zu einem festen Bestandteil des französischen Marktes entwickelt und sein Geschäftsfeld 2018 auf die Solarenergie ausgeweitet. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden deckt die Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Teams entwickeln, finanzieren, errichten und betreiben Wind- und Solarparks. Darüber hinaus bietet die Gruppe ihren Kunden Netzanschluss- und Speicherlösungen an. Seit ihrer Gründung hat H2air 800 Millionen Euro investiert und im Jahr 2025 Stromerlöse von mehr als 39 Millionen Euro erzielt. Als integrierter Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien betreibt die Gruppe heute Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.000 MW, davon 300 MW im Eigenbestand.

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH am Markt der Erneuerbaren Energien aktiv. Das inhabergeführte Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt Windenergie- und Photovoltaikanlagen, Umspannwerke sowie Energiespeicher und entwickelt innovative Energieversorgungslösungen. Mit Aktivitäten in Europa und Südafrika hat Energiequelle bis heute über 850 Anlagen erfolgreich ans Netz gebracht.