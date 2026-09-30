Enginsight im Expertengespräch mit Nicolas Gerard, Geschäftsführer der Gerard Bürokommunikation

Enginsight MDR verbindet Technologie und Expertenwissen. Chancen für Systemhäuser und den Mittelstand.

Cyberangriffe werden immer gezielter und professioneller. Gleichzeitig fehlen vielen Unternehmen die Ressourcen, um ihre IT rund um die Uhr auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen. Managed Detection and Response (MDR) verspricht genau hier Entlastung: Moderne Sicherheitstechnologien werden mit dem Know-how erfahrener Security-Experten kombiniert. Doch welchen Mehrwert bietet MDR in der Praxis? Darüber sprechen Sabine Kuch, Enginsight, und Nicolas Gerard, Geschäftsführer der Gerard Bürokommunikation GmbH.

Sabine Kuch: Firewalls und Virenscanner gehören heute zum Standard. Warum sprechen derzeit so viele über MDR?

Nicolas Gerard: Weil Unternehmen zunehmend erkennen, dass Prävention allein nicht mehr ausreicht. Natürlich braucht man Firewalls, Virenschutz oder EDR-Lösungen. Aber Sicherheitssoftware produziert vor allem Daten und Meldungen. Die entscheidende Frage lautet: Wer bewertet diese Informationen eigentlich und reagiert im Ernstfall? Genau hier setzt MDR an. Es geht darum, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, richtig einzuordnen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, bevor ein echter Schaden entsteht.

Sabine Kuch: Welche Herausforderungen beobachten Sie bei mittelständischen Unternehmen besonders häufig?

Nicolas Gerard: Viele Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und bereits in Sicherheitsmaßnahmen investiert. Was häufig fehlt, sind Zeit und Personal. Ein IT-Leiter kann nicht rund um die Uhr Alarme analysieren. Gleichzeitig werden Angriffe immer raffinierter und die regulatorischen Anforderungen steigen. Dadurch wächst der Bedarf an Lösungen, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch operative Entlastung schaffen.

Sabine Kuch: Warum ist MDR gerade für Systemhäuser ein spannendes Thema?

Nicolas Gerard: Weil sich die Erwartungen der Kunden verändern. Früher wurde ein Produkt gekauft, installiert und betrieben. Heute wünschen sich viele Kunden einen Service, der dauerhaft für Sicherheit sorgt. MDR ermöglicht es uns als Systemhaus, unsere Kunden kontinuierlich als vertrauensvoller Partner zu begleiten. Statt nur Werkzeuge bereitzustellen, liefern wir einen echten Mehrwert in Form von Überwachung, Analyse und Unterstützung im Ernstfall.

Sabine Kuch: Was sollte ein MDR-Angebot bieten?

Nicolas Gerard: Mich überzeugt vor allem ein ganzheitlicher Ansatz. Unser Partner Enginsight verbindet verschiedene Sicherheitsfunktionen auf einer Cybersecurity-Plattform „Made in Germany“ und kombiniert diese mit einem Cyber Defence Center, das Bedrohungen aktiv überwacht. Das reduziert Komplexität und ermöglicht deutlich schnellere Reaktionen. Gerade für mittelständische Unternehmen ist das ein sehr interessanter Ansatz.

Sabine Kuch: Welche Vorteile entstehen dadurch konkret für Ihre Kunden?

Nicolas Gerard: Unsere Kunden erhalten Zugang zu einem professionellen Sicherheitsniveau, das sonst häufig nur größeren Unternehmen zur Verfügung steht. Sie profitieren von einer 24/7-Überwachung und von Experten, die Sicherheitsvorfälle analysieren und einordnen können. Gleichzeitig müssen sie weder ein eigenes Security Operations Center aufbauen noch zusätzliche Spezialisten einstellen.

Sabine Kuch: Gibt es typische Aha-Momente in Kundengesprächen zum Thema MDR?

Nicolas Gerard: Ja, absolut. Viele Unternehmen glauben zunächst, sie seien bereits gut geschützt. Wenn man dann erklärt, dass Sicherheitslösungen zwar Angriffe erkennen können, aber niemand aktiv auf die Meldungen reagiert, wird die eigentliche Herausforderung schnell deutlich. Oft verstehen Entscheider dann, dass es bei MDR weniger um Technologie als um Handlungsfähigkeit geht.

Sabine Kuch: Wie verändert MDR die Rolle eines Systemhauses?

Nicolas Gerard: Wir entwickeln uns immer stärker vom klassischen Dienstleister zum strategischen Partner. Kunden erwarten heute nicht nur Unterstützung bei der IT-Infrastruktur, sondern auch bei Sicherheitsfragen. MDR eröffnet die Möglichkeit, langfristige Sicherheitskonzepte zu etablieren und Kunden dauerhaft zu begleiten. Das stärkt die Kundenbindung und schafft Vertrauen.

Sabine Kuch: Ihr Rat an Unternehmen, die sich aktuell mit MDR beschäftigen?

Nicolas Gerard: Nicht nur auf die Frage fokussieren, wie Angriffe verhindert werden können. Mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie schnell ein Angriff erkannt und eingedämmt wird. Genau dort entscheidet sich heute oft, ob ein Vorfall zu einer kleinen Störung oder zu einem ernsthaften Geschäftsrisiko wird. MDR hilft Unternehmen dabei, diese Reaktionsfähigkeit aufzubauen.

Fazit

Cybersicherheit ist längst keine reine Technologiefrage mehr. Entscheidend ist, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und schnell zu handeln. Genau hier setzt Managed Detection and Response an. Für Unternehmen bedeutet das mehr Sicherheit und Entlastung im Alltag. Für Systemhäuser eröffnet sich die Chance, Kunden mit modernen Managed Security Services langfristig zu begleiten.

Für Nicolas Gerard steht fest: „Die Zukunft gehört nicht einzelnen Sicherheitslösungen, sondern intelligenten Sicherheitsservices, die Technologie und menschliche Expertise sinnvoll miteinander verbinden.“

„GERAD steht für zukunftsweisende IT-Lösungen, die Sicherheit, Effizienz und Innovation auf höchstem Niveau verbinden. Mit einem klaren Schwerpunkt auf Managed Services, Cybersecurity und KI-Lösungen made in Germany begleitet GERAD Unternehmen dabei, digitale Potenziale sicher zu erschließen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Der Anspruch: individuelle Lösungen, verlässlicher Service und eine partnerschaftliche Begleitung auf dem Weg in eine moderne, sichere und intelligente Unternehmenswelt.“

Enginsight bietet eine umfassende Cybersecurity-Lösung für Unternehmen mit gewachsener IT-Landschaft. 2017 in Jena gegründet, ist die vollständig inhouse entwickelte Software heute bei mehreren hundert Endkunden im Einsatz, vom regional tätigen Mittelständler bis zur Unternehmensgruppe mit eigener IT-Sicherheitsorganisation. Die Enginsight-Plattform vereint Schwachstellenmanagement, Asset Monitoring, Angriffserkennung, Compliance-Analysen und automatisierte Abwehrmaßnahmen in einer einzigen Lösung. Unter dem Leitmotiv „Unsichtbares sichtbar machen“ und „Unsicheres sicher machen“ kombiniert Enginsight Transparenz, Automatisierung und eine praxisnahe Sicherheitsarchitektur, um Sicherheit über wachsende Strukturen hinweg effizient und nachhaltig zu betreiben. Cybersecurity 100 % Made in Germany.

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