Enginsight startet KRITIS-Offensive: Umfassende Webinar-Kampagne für den Channel

Cyberangriffe auf Verwaltungen, Krankenhäuser und kommunale Versorger nehmen weiter zu. Gleichzeitig stehen viele Organisationen der Kritischen Infrastruktur vor denselben Herausforderungen: gewachsene IT-Landschaften, begrenzte personelle Ressourcen und steigende regulatorische Anforderungen. Mit einer neuen Webcast-Kampagne unterstützt Enginsight seine Channel-Partner dabei, gezielt Entscheider in Verwaltungen, Kliniken und Stadtwerken anzusprechen und neue Geschäftspotenziale im KRITIS-Umfeld zu erschließen.

Unter dem Titel „Wenn der Ernstfall eintritt“ startet Enginsight eine vierteilige Webinar-Reihe, die konkrete Szenarien aus der Praxis aufgreift. Im Mittelpunkt stehen nicht theoretische Sicherheitskonzepte, sondern die Frage, wie Organisationen im Ernstfall handlungsfähig bleiben, Angriffe frühzeitig erkennen und ihre Reaktionszeiten verkürzen können.

„Verwaltungen, Kliniken und Stadtwerke gehören heute zu den am stärksten gefährdeten Organisationen. Gleichzeitig verfügen viele Einrichtungen nicht über die personellen Ressourcen, um komplexe Security-Landschaften rund um die Uhr zu überwachen. Genau hier bieten unsere Partner einen echten Mehrwert“, erklärt Max Tarantik, COO von Enginsight.

Für Systemhäuser, IT-Dienstleister und Managed Security Service Provider eröffnet sich damit ein attraktiver Wachstumsmarkt. Die zunehmenden Anforderungen durch NIS2, steigende Compliance-Vorgaben und die wachsende Bedrohungslage sorgen für einen kontinuierlich steigenden Bedarf an Security-Services und Beratung.

Enginsight unterstützt seine Partner dabei mit einer in Deutschland entwickelten Plattform, die IT-Monitoring, Schwachstellenmanagement, Angriffserkennung und automatisierte Sicherheitsanalysen in einer zentralen Lösung vereint. Partner profitieren zudem von einer mandantenfähigen Plattform, automatisierten Reports und einem zentralen Überblick über die Sicherheitslage ihrer Kunden.

„Wir wollten eine Kampagne schaffen, die unseren Partnern sofort nutzbaren Mehrwert liefert. Deshalb stellen wir nicht nur die Webcasts bereit, sondern ein vollständiges Vermarktungspaket mit individuellen Registrierungslinks, Mailings, Social-Media-Vorlagen und Teilnehmer-Reporting. So entstehen aus den Webinaren konkrete Gespräche und neue Projekte“, so Tarantik.

Vier Webcasts für vier KRITIS-Szenarien

Was tun, wenn das Rathaus stillsteht?

29. September | 10:00 Uhr

Für Verwaltungsleitungen, Kommunen und Landkreise.

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https://sec.enginsight.com/

Der Angriff läuft – würden Sie ihn sehen?

1. Oktober | 10:00 Uhr

Live-Demo von der Angriffsfläche bis zur Reaktion.

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Was tun, wenn die Patientenakte fehlt?

6. Oktober | 10:00 Uhr

Für Krankenhäuser, Kliniken und MVZ.

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Was tun, wenn das Stadtwerk lahmliegt?

8. Oktober | 10:00 Uhr

Versorgungssicherheit, Haftung und NIS2 im Fokus.

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Channel-Partner erhalten für jeden Webcast individuelle Referenzlinks, über die Anmeldungen eindeutig zugeordnet werden können. Ergänzt wird die Kampagne durch fertige E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Inhalte sowie die Möglichkeit, Teilnehmerdaten für die Nachbereitung von Vertriebs- und Beratungsgesprächen zu nutzen.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm von Enginsight finden sich unter: https://enginsight.com/de/partner/

Enginsight bietet eine umfassende Cybersecurity-Lösung für Unternehmen mit gewachsener IT-Landschaft. 2017 in Jena gegründet, ist die vollständig inhouse entwickelte Software heute bei mehreren hundert Endkunden im Einsatz, vom regional tätigen Mittelständler bis zur Unternehmensgruppe mit eigener IT-Sicherheitsorganisation. Die Enginsight-Plattform vereint Schwachstellenmanagement, Asset Monitoring, Angriffserkennung, Compliance-Analysen und automatisierte Abwehrmaßnahmen in einer einzigen Lösung. Unter dem Leitmotiv „Unsichtbares sichtbar machen“ und „Unsicheres sicher machen“ kombiniert Enginsight Transparenz, Automatisierung und eine praxisnahe Sicherheitsarchitektur, um Sicherheit über wachsende Strukturen hinweg effizient und nachhaltig zu betreiben. Cybersecurity 100 % Made in Germany.

Mehr Informationen unter: www.enginsight.com.