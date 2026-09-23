Sie sind seit einiger Zeit als Rechtsanwalt auf dem Wirtschaftsexperten-Portal gelistet. Was war Ihr erster Eindruck?

Ganz ehrlich: Ich hatte mit deutlich mehr Aufwand gerechnet. Die Einrichtung meines Profils auf Wirtschaftsexperten-Portal.de war unkompliziert, und ich musste mich nicht durch endlose Formulare oder technische Einstellungen kämpfen. Das Portal ist super einfach zu bedienen – genau das, was ich als vielbeschäftigter Anwalt brauche.

Wie läuft es konkret, wenn Sie etwas Neues zu berichten haben – etwa einen spektakulären Prozessausgang oder eine aktuelle Studie?

Das ist für mich einer der größten Vorteile. Wenn ich einen bemerkenswerten Fall abgeschlossen habe oder eine neue Entwicklung in meinem Fachgebiet sehe, kann ich das innerhalb von 48 Stunden auf meinem Profil sichtbar machen – oder direkt als Pressemitteilung, die dann in vier verschiedenen Medien online veröffentlicht wird. Diese Geschwindigkeit hatte ich vorher so nicht erlebt.

Hat sich das spürbar auf Ihre Anfragen und Ihre Reputation ausgewirkt?

Ja, massiv. Meine Reputation hat sich durch die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsexperten-Portal deutlich ausgebaut. Ich merke eine klar gestiegene Reichweite – aber vor allem freue ich mich über die Qualität der Anfragen. Es kommen nicht einfach mehr Anfragen, sondern hochwertigere Anfragen zu meinen Dienstleistungen. Mandanten, die vorher recherchiert haben und genau wissen, wofür ich stehe.

Wie viel Aufwand bedeutet das für Sie im Tagesgeschäft?

Das ist genau das, was mich überzeugt hat. Ich muss der Redaktion nur Stichpunkte für einen Artikel liefern – den Rest übernimmt mein persönlicher PR-Berater. Aus ein paar Notizen wird dann eine fertige, hochwertige Ausgabe für Presseartikel oder Magazin. Als Anwalt habe ich schlicht keine Zeit, selbst Texte zu schreiben oder mich um Redaktionsprozesse zu kümmern – genau das nimmt mir das Portal ab.

Was schätzen Sie an der Preisstruktur?

Das Beste daran ist die Flexibilität. Je nachdem, wie mein Budget oder meine aktuelle Fallzahl gerade aussieht, kann ich buchen – und meine Expertise so kontinuierlich weiter ausbauen, ohne mich langfristig zu verpflichten. Das passt sich meinem Geschäft an, nicht umgekehrt.

Ein letzter Punkt: Wie wichtig ist Ihnen die Sichtbarkeit in Suchmaschinen?

Sehr wichtig – und genau hier hat mich das Wirtschaftsexperten-Portal überrascht. Mittlerweile greifen nicht nur Google, sondern auch KI-Suchmaschinen bei Anfragen auf meine dort veröffentlichten Artikel zurück. Das bedeutet, potenzielle Mandanten finden mich heute an Stellen, an denen ich vorher schlicht nicht sichtbar war.

Fazit: Erfahrungen mit dem Wirtschaftsexperten-Portal, die für sich sprechen

Das Gespräch zeigt, was viele Nutzer des Wirtschaftsexperten-Portals ähnlich berichten: eine unkomplizierte Bedienung, schnelle Veröffentlichungsprozesse innerhalb von 48 Stunden, spürbar mehr und bessere Anfragen sowie eine wachsende Sichtbarkeit – sowohl bei klassischen Suchmaschinen als auch bei KI-gestützten Suchanfragen. Wer als Experte seine Reputation aufbauen möchte, ohne selbst Zeit in Redaktion und Technik zu investieren, findet im Portal einen Partner, der genau diese Lücke schließt.

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