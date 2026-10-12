Erfolgreicher Auftakt für den 1. Filtration Summit von Elsässer Filtertechnik

Mit dem ersten Filtration Summit brachte die Marke Elsässer Filtertechnik am 7. und 8. Oktober 2026 erstmals ihre Markenhersteller zu einem gemeinsamen Branchentreffen zusammen. Insgesamt zwölf Filterhersteller mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nutzten die zweitägige Veranstaltung, um sich über aktuelle Markttrends, Vertriebsstrategien auszutauschen und die Organisation hinter der Marke Elsässer Filtertechnik persönlich kennenzulernen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von den Geschäftsführern Luca Elsässer und Frank Elsässer, die die Teilnehmer begrüßten und die Bedeutung einer engen Partnerschaft zwischen Hersteller und Händler hervorhoben. Anschließend erhielten die Gäste Einblicke in die Ziele und die strategische Ausrichtung von Elsässer Filtertechnik. Darüber hinaus stellten sich die teilnehmenden Filterhersteller gegenseitig vor und präsentierten ihre Unternehmen, Kompetenzen und Schwerpunkte.

Der zweite Veranstaltungstag stand ganz im Zeichen des Austauschs und der Zusammenarbeit. Bei einem Firmenrundgang lernten die Teilnehmer verschiedene Unternehmensbereiche kennen und erhielten Einblicke in Prozesse, Aufgaben und Arbeitsweisen innerhalb von Elsässer Filtertechnik.

Abgerundet wurde das Programm durch den Fachvortrag von IAM-Vertriebsleiter Andreas Incorvaia. Unter dem Titel „IAM-Vertriebsstrategie“ erläuterte er die Vertriebsansätze von Elsässer Filtertechnik, zentrale Verkaufsargumente sowie die Anforderungen an Markenpartner, um gemeinsam erfolgreich am Markt agieren zu können.

Besonders intensiv gestaltete sich der Austausch in den beiden Workshops am Nachmittag. Im ersten Workshop diskutierten die Teilnehmer ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Elsässer Filtertechnik und identifizierten Potenziale für eine noch engere Partnerschaft. Der zweite Workshop widmete sich der Entwicklung gemeinsamer Social-Media-Inhalte. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen Elsässer Filtertechnik und den Markenpartnern künftig auch in der digitalen Kommunikation sichtbar zu machen.

Zum Abschluss des Summits zogen die Teilnehmer ein positives Fazit. Der offene Dialog, die praxisnahen Einblicke und der direkte Austausch zwischen Herstellern und Fachabteilungen schufen eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die ELSÄSSER Filtertechnik, ist eine Marke der apt GmbH mit Sitz in Nufringen, Deutschland, ist ein führender Anbieter von industriellen Filtrationslösungen mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Filtertechnik. Das Unternehmen beliefert Kunden aus verschiedensten Branchen – von Industrie und Maschinenbau über Bau- und Landtechnik bis hin zu Klima-, Lüftungs- und Entstaubungstechnik – mit hochwertigen Filterprodukten und maßgeschneiderten Lösungen.

Zum umfangreichen Lieferprogramm zählen unter anderem Luftfilter, Hydraulik- und Ölfilter, Kraftstoff- und Vakuumfilter, Innenraum- und Entstaubungsfilter sowie Spezial-Filterelemente und Zubehör. Dank enger Partnerschaften mit internationalen Filtrationsmarken und eigener technischer Beratung stellt ELSÄSSER Filtertechnik sicher, dass Kunden stets die richtige Lösung für ihre spezifischen Anforderungen erhalten.

Mit einem starken Fokus auf Service, Technik und Verfügbarkeit bietet ELSÄSSER Filtertechnik seinen Kunden echte Mehrwerte: persönliche Fachberatung, kurze Lieferzeiten dank großer Lagerkapazitäten sowie maßgeschneiderte Lösungen bis hin zu individuellen Beschriftungs- und Private-Label-Konzepten.

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