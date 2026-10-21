Ergebnisse der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Wirtschaftsmotor läuft bundesweit wieder an. Trifft das auch für die Region Heilbronn-Franken zu? Wie hat sich die Geschäftslage nach der leichten Stabilisierung im ersten Halbjahr entwickelt und wie ist die Stimmung in den Unternehmen der Region? Antworten geben die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken für das dritte Quartal 2026, die wir Ihnen in einem Pressegespräch vorstellen wollen am

Dienstag, 27. Oktober, um 10.15 Uhr

im Haus der Wirtschaft

Ferdinand-Braun-Straße 20

in Heilbronn

Ihre Ansprechpartnerinnen sind IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring und Christina Nahr-Ettl, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Leiterin Unternehmen und International.

Bitte teilen Sie uns mit, ob wir mit Ihnen am 27. Oktober rechnen können. Ihre Rückmeldung an andreas.lukesch@heilbronn.ihk.de