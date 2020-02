Erneut die Nummer 1: Fonds Finanz mit Service-Award 2020 ausgezeichnet

München, 03.02.2020 – Zum zehnten Mal in Folge wurde die Fonds Finanz im Rahmen des FONDS professionell Service-Award 2020 in der Kategorie „Service-Qualität der Maklerpools“ mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung bezieht sich vor allem auf den Bereich Investment und ist das Ergebnis einer Online-Umfrage, an der 3.693 Vermittler teilgenommen haben. Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz, nahm den Award auf dem FONDS Kongress in Mannheim persönlich entgegen.

Für Deutschlands größten Maklerpool ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser. Ausschlaggebend sind die Bewertungen der Vermittler. Deshalb ist der Award wegweisend für die zukünftige Ausrichtung der Fonds Finanz.

„Wir freuen uns sehr darüber, den Service-Award nun schon zum zehnten Mal in Folge entgegennehmen zu dürfen – ein kleines Jubiläum für uns. Wir haben den Bereich Investment in den letzten Jahren maßgeblich gestärkt und weiterentwickelt. Unser Bestreben, der führende Pool zu werden, trägt großartige Früchte. Wir danken unseren Vermittlern, die mit unserer Service-Qualität offenbar sehr zufrieden sind. Das spornt uns an, weiterhin unser Bestes zu geben“, so Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz.

Der Maklerpool war auf dem FONDS Kongress in Mannheim erneut mit einem Stand vertreten und brachte interessierten Vermittlern die umfangreiche Vertriebsunterstützung der Fachabteilung Investment näher. Besonderer Fokus lag dabei auf dem weiterentwickelten Portfoliooptimierer 3.0, der in die Investmentberatungssoftware Advisor’s Studio integriert ist und Vermittlern beziehungsweise deren Kunden optimal diversifizierte Portfolios mit fundierten Ertragserwartungen und intensiv geprüften Fonds aus dem hauseigenen Research bereitstellt. Zudem wurden die Neuerungen hinsichtlich der anstehenden Umsetzung der neuen FinVermV präsentiert und das hauseigene Analystenteam vorgestellt.