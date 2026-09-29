ERP und CRM integrieren: Vorteile, Unterschiede und Best Practices für eine erfolgreiche Systemintegration

In der modernen Geschäftswelt spielen ERP- und CRM-Systeme eine entscheidende Rolle bei der Optimierung von Abläufen und der Pflege von Kundenbeziehungen. Doch wie unterscheiden sich diese beiden Systeme, und warum sollten Unternehmen sie integrieren?

In diesem Artikel gehen wir auf die Definitionen, Funktionen und Vorteile von ERP- und CRM-Software ein, beleuchten die wesentlichen Unterschiede und zeigen, warum ihre Verknüpfung für den langfristigen Erfolg von Unternehmen unverzichtbar ist.

Zudem erhalten Sie wertvolle Einblicke in die technischen Möglichkeiten zur Integration und praktische Empfehlungen, um eine nahtlose Verbindung der beiden Systeme zu realisieren. Wenn Sie erfahren möchten, wie Ihr Unternehmen von der Integration von ERP und CRM profitieren kann, dann lesen Sie weiter!

Das Wichtigste in Kürze:

ERP und CRM: ERP-Systeme optimieren interne Prozesse und Ressourcen, wohingegen ein CRM-System Kundenbeziehungen und Verkaufsprozesse verbessert.

Integration: Eine Verknüpfung von CRM und ERP ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf Geschäftsprozesse und Kund:innen, steigert die Effizienz und reduziert Kosten.

Technische Lösungen: Schnittstellen (APIs) und Middleware sorgen für eine reibungslose Integration.

Herausforderungen: Datenmigration, Schulung der Mitarbeiter:innen und Datenschutz müssen berücksichtigt werden.

Best Practices: Sorgfältige Planung, Einbindung aller Stakeholder und kontinuierliche Optimierung sind entscheidend für den Erfolg.

Was ist CRM und ERP?

Um die Bedeutung der Integration von ERP und CRM zu verstehen, ist es wichtig, zunächst die Unterschiede und Funktionen beider Systeme zu kennen.

CRM und ERP sind zwei zentrale Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. Sie setzen jedoch in unterschiedlichen Bereichen an.

CRM-System (Customer Relationship Management).

Definition von CRM.

CRM, also Customer Relationship Management, ist eine Softwarelösung, die darauf abzielt, alle Interaktionen zwischen einem Unternehmen und seinen Kund:innen zu verwalten. Der Schwerpunkt liegt auf der Pflege von Kundenbeziehungen, der Verfolgung von Verkaufsprozessen und der Verbesserung der Kundenerfahrung.

Hauptfunktionen und Ziele.

CRM-Systeme bieten Funktionen zur Verwaltung von Kundendaten, zur Nachverfolgung von Leads und Verkaufschancen, zur Automatisierung von Marketingkampagnen und zur Analyse von Kundentrends.

Das Hauptziel eines Customer Relationship Management-Systems ist es, die Kundenbindung zu verbessern, Verkaufsprozesse zu optimieren und langfristige Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen. Es unterstützt Vertriebsteams bei der Erstellung zielgerichteter und personalisierter Angebote und bei der Verwaltung des gesamten Verkaufsprozesses.

ERP-System (Enterprise Resource Planning).

Definition von ERP.

Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) ist eine umfassende Softwarelösung, die entwickelt wurde, um alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens in einer integrierten Plattform zu bündeln.

Hauptfunktionen und Ziele.

Die Hauptfunktionen einer ERP-Software bestehen darin, Geschäftsprozesse zu automatisieren, abteilungsübergreifende Datenflüsse zu verbessern und Transparenz in Echtzeit zu gewährleisten. Zu den zentralen Modulen gehören Finanzbuchhaltung, Bestandsmanagement, Produktionsplanung, Personalverwaltung und Kundenbeziehungsmanagement.

Hier erfahren Sie mehr zu unserer ERP-Software diva – der Gesamtlösung für erfolgreichen E-Commerce.

Unterschiede zwischen CRM und ERP.

CRM und ERP verfolgen unterschiedliche Ziele und unterstützen Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Dennoch ergänzen sich beide Software-Lösungen optimal und können durch eine Integration enorme Vorteile bieten.

Vergleich der Kernfunktionen.

Der wesentliche Unterschied liegt in den Kernfunktionen: CRM Lösungen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Kund:innen, die Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen sowie die Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Ein ERP-System hingegen zielt darauf ab, interne Unternehmensprozesse zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Überblick über Finanzen, Produktion und Lagerbestände zu behalten.

Zielsetzung und Anwendung.

Während CRM-Systeme primär der Umsatzsteigerung durch eine verbesserte Kundenbeziehung dienen, liegt der Fokus von ERP-Systemen auf der internen Effizienz und Kostensenkung. Dabei unterstützt das CRM den Vertrieb und das Marketing, während das ERP die Prozesse im gesamten Unternehmen abbildet und optimiert.

Wie sich die beiden System ergänzen können.

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte ergänzen sich CRM und ERP hervorragend. Ein integriertes System ermöglicht die nahtlose Verknüpfung von Kundeninformationen mit operativen Prozessen.

So können z.B. Vertriebsmitarbeiter:innen auf Echtzeitdaten zu Lagerbeständen zugreifen, während Kundendaten automatisch in die Produktionsplanung einfließen können.

Durch die Integration von ERP und CRM entsteht eine ganzheitliche Lösung, die Unternehmen hilft, sowohl ihre internen Prozesse als auch ihre Kundenbeziehungen zu optimieren.

Vorteile einer Verknüpfung beider Systeme.

Die Integration von ERP- und CRM-Systemen bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, die sich sowohl auf die internen Abläufe als auch auf die Kundenbetreuung positiv auswirken. Durch die Kombination der Stärken beider Systeme entsteht eine Symbiose für das Management von Geschäftsprozessen und Kundenbeziehungen.

Ganzheitliche Sicht auf Geschäftsprozesse und Kunden.

Die Verknüpfung von ERP- und CRM-Software ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf alle Geschäftsprozesse und Kundeninteraktionen. Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams haben direkten Zugriff auf Bestandsinformationen, Produktionspläne und Finanzdaten, während interne Abteilungen wie Lagerhaltung und Buchhaltung relevante Kundendaten in Echtzeit nutzen können.

Dies ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und verbessert den Informationsfluss im gesamten Unternehmen.

Bessere Entscheidungsfindung durch konsoli-dierte Daten.

Durch die Integration beider Systeme entsteht eine konsolidierte Datenbasis, auf die alle Abteilungen zugreifen können. Dies erleichtert fundierte und datengestützte Entscheidungen.

Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen reagieren und Entscheidungen auf der Grundlage genauer und aktueller Daten treffen. Dies verbessert nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern führt auch zu einer höheren Prognose- und Planungsgenauigkeit.

Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen.

Durch die Integration von ERP- und CRM-Systemen können doppelte Dateneingaben und manuelle Prozesse eliminiert werden, was zu einer deutlichen Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion führt.

Prozesse wie Auftragsabwicklung oder Bestandsmanagement laufen automatisch ab, was die Produktivität der Mitarbeiter:innen erhöht und gleichzeitig Kosten senkt. Zudem spart die zentrale Datenhaltung Zeit, da Informationen nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen hin- und hergeschoben werden müssen.

Wie kann ich CRM und ERP verbinden?

Die technische Integration von CRM- und ERP-Systemen erfordert eine durchdachte Strategie und die Auswahl geeigneter Technologien. Es gibt verschiedene Ansätze, um eine nahtlose Verbindung beider Systeme zu gewährleisten.

Technische Integrationsmöglichkeiten (Schnittstellen, Middleware).

Die häufigste Methode zur Integration von CRM und ERP ist die Verwendung von Schnittstellen (APIs) oder Middleware-Lösungen, die als Brücke zwischen den beiden Systemen fungieren.

Diese Technologien ermöglichen den Datenaustausch in Echtzeit, sodass Informationen wie Bestellungen, Lagerbestände oder Kundendaten automatisch synchronisiert werden. Moderne Cloud-basierte Systeme bieten oft standardisierte Integrationen, die die Implementierung vereinfachen.

Lesen Sie hier noch mehr zu ERP-Schnittstellen.

Auswahl der passenden Softwarelösungen.

Bei der Auswahl der passenden Lösung sollten Unternehmen zunächst prüfen, welche CRM-Funktionen sie tatsächlich benötigen. Nicht immer müssen ERP und CRM als zwei getrennte Systeme betrieben werden.

diva verbindet das ERP mit zahlreichen E-Commerce-relevanten CRM-Funktionen auf einer gemeinsamen Datenbasis. Dazu gehören unter anderem Kundenhistorien, Kundenservice und Ticketbearbeitung, Marketing, Zielgruppenselektion, Scoring und Gutscheinverwaltung. Bestehen darüber hinaus Anforderungen an ein separates CRM-System, kann dieses in die Systemlandschaft integriert werden.

Herausforderungen bei der Integration.

Die Integration von CRM- und ERP-Systemen ist ein komplexes Vorhaben, das mit verschiedenen Herausforderungen verbunden sein kann. Eine sorgfältige Planung und die richtige Strategie helfen jedoch, diese Hürden erfolgreich zu überwinden.

Datenmigration und -synchronisation: Eine der größten Herausforderungen ist die Migration und Synchronisierung der bestehenden Daten aus beiden Systemen. Die Daten müssen bereinigt und vereinheitlicht werden, um sicherzustellen, dass keine Dubletten oder fehlerhaften Einträge übernommen werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Synchronisation in Echtzeit erfolgt, um inkonsistente Informationen zu vermeiden.

Schulung der Mitarbeiter:innen: Die Einführung eines integrierten CRM- und ERP-Systems erfordert eine umfassende Schulung der Mitarbeiter:innen. Sie müssen mit den neuen Prozessen und Technologien vertraut gemacht werden, um das Potenzial der Systeme voll ausschöpfen zu können. Es ist wichtig, den Schulungsprozess frühzeitig zu planen und sicherzustellen, dass alle relevanten Mitarbeiter:innen die nötigen Schulungen erhalten.

Sicherheit und Datenschutz: Bei der Integration von ERP und CRM müssen Unternehmen sicherstellen, dass sensible Kunden- und Geschäftsdaten geschützt bleiben. Die Datenübertragung zwischen den Systemen muss verschlüsselt erfolgen, und es müssen strenge Zugriffsrechte definiert werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Darüber hinaus müssen die Systeme den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen entsprechen.

Best Practices und Empfehlungen.

Um eine erfolgreiche Integration von CRM und ERP zu gewährleisten, sollten Unternehmen einige Best Practices beachten.

Planung und Strategieentwicklung.

Eine detaillierte Planung und Strategieentwicklung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Unternehmen sollten klare Ziele definieren, die Anforderungen genau analysieren und einen realistischen Zeitplan aufstellen. Eine sorgfältige Auswahl der Integrationsmethoden und -technologien ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg des Projekts.

Einbindung aller Stakeholder.

Es ist wichtig, alle relevanten Stakeholder frühzeitig in den Integrationsprozess einzubinden. Dies umfasst nicht nur die IT-Abteilung, sondern auch Vertreter:innen aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Buchhaltung und Logistik. Durch die Einbindung aller betroffenen Abteilungen können mögliche Probleme frühzeitig identifiziert und die Akzeptanz des neuen Systems erhöht werden.

Kontinuierliche Überwachung und Optimierung.

Nach der Implementierung sollte die Integration regelmäßig überwacht und optimiert werden. Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Systeme reibungslos zusammenarbeiten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um die Effizienz weiter zu steigern.

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess stellt sicher, dass das integrierte System langfristig den größtmöglichen Nutzen bietet.

Fallstudie: Horze International.

Als Anbieter des ERP-Systems diva haben wir bei Horze International GmbH eine maßgeschneiderte Lösung implementiert, die die komplexen internationalen Abläufe effizienter gestaltet.

Durch die Integration von Amazon FBA zur Lager- und Bestellabwicklung und der Zahlungsabwicklung über collana pay können wir sicherstellen, dass Horze ein stetig wachsendes Auftragsvolumen problemlos managt.

Gleichzeitig sorgt unser System dafür, dass Kundendaten zentral verwaltet und personalisierte Services bereitgestellt werden. Diese Symbiose aus ERP und CRM ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit und eine verbesserte Kundenerfahrung.

Lesen Sie hier noch mehr zur Integration von diva bei Horze International.

Fazit.

Die Verbindung von ERP und CRM schafft eine ganzheitliche Sicht auf Geschäftsprozesse und Kundeninteraktionen. Entscheidend ist dabei nicht zwangsläufig, zwei getrennte Systeme miteinander zu verbinden. Vielmehr kommt es darauf an, operative Handelsprozesse und kundenbezogene Informationen auf einer konsistenten Datenbasis zusammenzuführen.

Genau darauf ist diva ausgelegt. Die Omnichannel-ERP-Software diva verbindet zentrale Geschäftsbereiche wie Order Management, Logistik und Finanzbuchhaltung mit E-Commerce-relevanten CRM-Funktionen für Marketing, Kundenservice und Kundenbindung. So stehen relevante Kunden- und Prozessinformationen dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden.

Für weitergehende CRM-Anforderungen lässt sich diva zudem in eine bestehende Systemlandschaft einbinden. Unternehmen können damit abhängig von ihrem Geschäftsmodell entscheiden, welche Funktionen sie direkt in diva nutzen und welche spezialisierten Systeme sie ergänzen möchten.

diva als ERP-Software ist auf Integration und Omnichannel-Fähigkeit ausgelegt, sodass CRM-Funktionen effizient in die Geschäftsprozesse eingebunden werden können. Sie verbindet alle wichtigen Geschäftsbereiche und integriert Ihr CRM Tool nahtlos, sodass Sie den Überblick über Ihre Kund:innen und Ihre Geschäftsprozesse behalten. Egal, ob Bestandsmanagement, Finanzbuchhaltung oder die Pflege von Kundenbeziehungen – diva unterstützt Sie dabei, Ihre Geschäftsziele schneller und effizienter zu erreichen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich von unseren Expert:innen unverbindlich beraten. In einem kostenlosen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, wie diva Ihr Unternehmen voranbringen kann und welche Vorteile die Integration von ERP und CRM für Ihre speziellen Anforderungen bietet. Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu einem integrierten System, das Ihren Erfolg nachhaltig steigert!

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!