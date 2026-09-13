Ersatzteile aus dem 3D-Druck stehen im EU-Reparaturrecht: Richtlinie 2024/1799 nennt gedruckte Teile ausdrücklich und schützt freie Werkstätten

Ein gedrucktes Bauteil ist im europäischen Reparaturrecht kein Notbehelf mehr, sondern ausdrücklich genannt. Die Richtlinie (EU) 2024/1799 vom 13. Juni 2024 verpflichtete die Mitgliedstaaten zur Umsetzung bis zum 31. Juli 2026. Deutschland hat sie mit dem Gesetz vom 16. Juli 2026 umgesetzt; seit dem 23. Juli 2026 gilt § 479e des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er nennt Ersatzteile, die mittels 3-D-Druck hergestellt wurden, ausdrücklich und untersagt Herstellern, unabhängige Reparaturbetriebe an deren Verwendung zu hindern. Für Anwender rückt damit eine alte Frage nach vorn, nämlich mit welchem Verfahren sich ein tragfähiges Bauteil überhaupt fertigen lässt – dazu beschreibt eine Gegenüberstellung, worin sich Resin- und Filamentdruck im Ergebnis unterscheiden.

Was Artikel 5 Absatz 6 den Herstellern untersagt

Der Absatz richtet sich an Hersteller und beschreibt eine Unterlassung, keine Leistung. Gemäß Artikel 5 Absatz 6 der Richtlinie dürfen Hersteller weder Vertragsklauseln noch Hardware- oder Softwaretechniken einsetzen, die eine Reparatur behindern. Ausdrücklich genannt sind Originalteile, gebrauchte Teile, kompatible Teile und Teile aus dem 3D-Druck.

Die Regel gilt nicht schrankenlos. Sie greift, soweit die verwendeten Teile den Anforderungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts entsprechen, etwa an die Produktsicherheit. Und sie kennt eine Ausnahme. Behindert ein Hersteller die Reparatur, muss das durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt sein. Den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums nennt die Norm dafür als Beispiel, nicht als zweite Voraussetzung.

Für welche Produktgruppen die Reparaturpflicht überhaupt greift

Die Reparaturpflicht aus Artikel 5 Absatz 1 hängt an einer Liste. Laut Anhang II der Richtlinie sind derzeit elf Rechtsakte erfasst, in denen Anforderungen an die Reparierbarkeit festgelegt sind. Dazu zählen unter anderem:

Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner

Haushaltsgeschirrspüler und Haushaltswäschetrockner

Kühlgeräte und elektronische Displays

Staubsauger und Schweißgeräte

Mobiltelefone, schnurlose Telefone und Slate-Tablets

Waren mit Batterien für leichte Verkehrsmittel

Der elfte Eintrag kam später hinzu: Eine delegierte Richtlinie vom 12. Januar 2026 ergänzte die Liste um Haushalts-Einzelraumheizgeräte. Anhang II ist damit kein fester Bestand, sondern wächst mit den Ökodesign-Vorgaben mit.

Woran ein gedrucktes Ersatzteil gemessen wird

Ein Zahnrad aus dem Drucker ersetzt ein Spritzgussteil nur, wenn Maß, Werkstoff und Belastbarkeit stimmen. Für Werkstätten heißt das, dass Toleranzen dokumentiert und Prüfschritte wiederholbar sein müssen; Schrumpf, Schichthaftung und Nachbearbeitung entscheiden über die Passung. Genau diese Kette beschreibt eine Anleitung dazu, wie sich Maßhaltigkeit im Druckprozess absichern lässt.

Werkstoffseitig verschiebt sich die Auswahl weg vom leicht druckbaren hin zum mechanisch geeigneten Material. Bauteile mit Dauerlast, Wärmeeinfluss oder Kontakt zu Reinigungsmitteln stellen Anforderungen, die ein Standardfilament selten erfüllt.

Was die Regel für Werkstätten und Anwender bedeutet

Freie Reparaturbetriebe erhalten Rückendeckung an einer Stelle, an der bisher der Hersteller entschieden hat. Ob ein Gerät mit einem nachgefertigten Teil weiterläuft, ist damit weniger eine Frage der Freigabe und mehr eine Frage der Fertigungsqualität. Für Ersatzteile aus dem 3D-Druck entsteht so ein Anwendungsfeld jenseits von Prototypen und Einzelstücken.

Zugleich verschiebt Artikel 5 Absatz 4 die Preisfrage. Hersteller, die Ersatzteile und Werkzeuge bereitstellen, bieten diese zu einem angemessenen Preis an, der nicht von der Reparatur abschreckt. Wo Originalteile bezahlbar sind, verliert der Eigendruck an Bedeutung; wo sie es nicht sind, gewinnt er.

„Der eigentliche Fortschritt steckt nicht im Drucker, sondern im Satz, dass ein selbst gefertigtes Teil zulässig ist. Damit wird aus einer Bastellösung eine Option, über die eine Werkstatt offen sprechen kann“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Welche Erweiterung als Nächstes ansteht

Anhang II wächst über delegierte Rechtsakte weiter, sobald neue Ökodesign-Verordnungen Reparierbarkeitsanforderungen festlegen. Die Kommission ist außerdem zur Berichterstattung über die Anwendung der Richtlinie verpflichtet; der Bericht ist nach Artikel 19 Absatz 1 bis zum 31. Juli 2031 vorzulegen.

Für Werkstätten und ambitionierte Anwender folgt daraus eine nüchterne Empfehlung für den Herbst 2026: Wer ein Bauteil nachfertigt, dokumentiert Werkstoff, Druckparameter und Messwerte. Diese Unterlagen sind der Nachweis, dass ein Teil die Anforderungen erfüllt – und sie sind es, die im Streitfall zählen.

Die vorstehenden Ausführungen geben eine allgemeine Einordnung zum Stand September 2026 und sind keine Rechtsberatung. Für Kaufverträge, die vor dem 31. Juli 2026 geschlossen wurden, bleibt es nach Artikel 229 § 72 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) beim bisherigen Recht. Welche Vorschriften im Einzelfall gelten, klärt eine rechtliche Beratung.