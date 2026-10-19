Erste Messe mit kleinem Budget: RETIO veröffentlicht Checkliste für mobile Messestände

Starogard Gdanski, Oktober 2026 – Viele kleine Unternehmen geben bei ihrem ersten Messeauftritt zu viel für Ausstattung aus, die sie nur einmal nutzen. Der Displayanbieter RETIO, der Kunden in Deutschland über den eigenen Shop retio-displays.de beliefert, hat deshalb eine kompakte Checkliste für mobile Messestände zusammengestellt.

Die wichtigsten Punkte: Zuerst die technischen Richtlinien der Messe prüfen (Bauhöhe, B1-Brandschutz für Drucke und Stoffe, Bodenbelag). Dann in eine wiederverwendbare Rückwand investieren – eine Textil- oder Pop-up-Messewand von ca. 3 m Breite schafft auf 6–9 qm einen geschlossenen, professionellen Hintergrund. Ergänzend reichen meist eine Promotion-Theke mit Stauraum und ein Roll-up an der Gangkante. Die Kernbotschaft gehört ins obere Drittel, da der untere Bereich von Möbeln und Besuchern verdeckt wird. Wer mehrere Messen im Jahr plant, spart am meisten, wenn bei neuen Kampagnen nur der Stoffdruck getauscht wird.

„Der größte Hebel beim ersten Messeauftritt ist nicht das teuerste System, sondern ein klares Ziel, eine lesbare Botschaft und Ausstattung, die man wiederverwenden kann“, sagt Pawel Scharmach, Inhaber von RETIO.