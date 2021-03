Erster Registered Life Planner RLP? Deutschlands

Als Mitglied internationaler Beraternetzwerke und als erster Registered Life Planner RLP? Deutschlands integriert Sebastian Jersch (Gesellschafter-Geschäftsführer der Neo Consult GmbH & Co. KG, www.neo-consult.de) weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setzt dabei mit der Entwicklung des Finanzplanungsprogramms Smart Finanz Planer? auf Techniken und Verfahren, die von erfolgreichen Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.

Eine echte Finanzplanung entwickelt sich immer aus der Lebensplanung und geht weit über die reine Frage einer Geldanlage hinaus. Financial Life Planning verfolgt einen Beratungsansatz, der über eine einzigartige Beratungserfahrung dazu beiträgt, dass Menschen eine gesunde Beziehung zu Ihrem Vermögen/Geld entwickeln und ein zufriedeneres und bewussteres Leben führen können. Financial Life Planning hilft Menschen dabei, die Energie für die Verwirklichung ihrer Lebensziele freizusetzen und den übergeordneten Sinn ihres Vermögens zu verstehen. Es geht darum, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen – dem Vermögen, der eigenen Energie und Lebenszeit – so sorgfältig und bewusst umzugehen, dass sich die persönliche finanzielle Freiheit entfalten kann. Die entscheidende Frage, die eine finanzielle Lebensplanung beantwortet, lautet also nicht: „Wieviel hast Du jetzt?“ oder „Wieviel wirst Du in der Zukunft brauchen?“. Die wirkliche Frage lautet: „Wie möchtest Du Dein Leben idealerweise führen und wie kann Dein Vermögen diese Vorstellung optimal unterstützen?“ Somit ist Financial Life Planning eine Kunst, die Finanzen an das Leben von Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes.

Registered Life Planner RLP? ist ein international anerkannter Titel, der durch das Kinder Institute of Life Planning (USA) (www.kinderinstitute.com) verliehen wird. Das Kinder Institute fördert einen von George Kinder entwickelten, einzigartigen Beratungsansatz, der eine spürbare Veränderung bei Menschen hervorruft und dazu beiträgt, dass sie ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen und somit ihre persönlichen Lebensziele erkennen und erreichen.?Entfacht durch die bewegenden und authentischen Gespräche, die Sebastian Jersch in seiner Beratungspraxis geführt hat, unterstützt er leidenschaftlich den Start des ersten Ausbildungslehrgangs zum RLP? in Deutschland im März 2021, sodass zukünftig mehr Berater in Deutschland ihren Mandanten diese einzigartige Beratungserfahrung bieten können.?