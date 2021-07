Erzählen der Geschichte Hainans der letzten 100 Jahre mit 22 Metern Kulturerbe

Stellen Sie sich vor, Sie erfahren auf ungewöhnliche und faszinierende Weise etwas über die Geschichte der Entwicklung der Insel Hainan – durch eine lange Rolle mit reizvoller Scherenschnittkunst! Das Hainan International Media Center (HIMC) hatte eine Gruppe von Scherenschnittkünstlern, darunter Huang Haitao und Wei Qin, die von der Regierung von Hainan eine besondere Anerkennung für ihr Fachwissen erhalten haben, eingeladen, um gemeinsam Die 100-Jahres-Straße und die Hainan-Flut zu schaffen, eine 22 Meter lange Schriftrolle, die 21 Meilensteine in der Entwicklung Hainans in den letzten 100 Jahren seit 1921 darstellt.

Warum Scherenschnitt als Medium? Neben ihrem einzigartigen Charme ist die Kunst ein immaterielles Kulturerbe Chinas. Die Gruppe brauchte einen Monat, um das Meisterwerk in den traditionellen Farben Rot und Weiß zu schaffen.

„Es ist die längste Papierarbeit, die ich je gemacht habe und auch die schwierigste“, sagte Huang Haitao, die fast 20 Jahre Erfahrung hat. Sie erläuterte, wie sie an ihrem Teil der Schriftrolle arbeitete und an einem langen Tisch in ihrem Atelier saß. Zuerst musste sie mit einem Cutter akribisch das Design auf dem Papier skizzieren, darunter Büschel von winzigen Kokosnussblättern, die kleiner als ihre Fingernägel waren. Dann drückte sie jedes Blatt mit der Spitze ihrer Nägel sanft nach unten und schnitt vorsichtig die Form entlang der Kontur aus, Stück für Stück.

Am 28. Mai spannte sie noch andere Künstler ein und nach sorgfältiger Überlegung wählten sie die 21 Schlüsselereignisse aus, die sie darstellen würden. Dazu gehörten der Revolutionsstützpunkt am Murui-Berg, wo die Wiege der Hainan-Revolution stand, und die Rote Frauenabteilung, eine Spezialeinheit von weiblichen Guerilleros, die später Opern, Ballette und sogar einen Film inspirierte. Der Sieg in der Hainan-Insel-Befreiungskampagne 1950 ist auch auf der Rolle zu sehen.

Zu den Ereignissen der jüngeren Geschichte gehören die Gründung der Provinz Hainan im Jahr 1988 und die anschließende Einrichtung der Sonderwirtschaftszone Hainan sowie die Freigabe des Masterplans für den Freihandelshafen Hainan.

Die Rolle besteht aus 18 zusammengesetzten Blättern, die je 60 cm bis 130 cm lang und 68 cm breit sind.

Die Zeichnungen sind der Buchrücken. Die meisten der Bilder zeigen lokale Pflanzen wie Kokos-und Banyan-Bäume. Die dargestellte Architektur spiegelt den Wandel von den strohgedeckten Hütten der auf der Insel lebenden Li-Volksgemeinschaft zur modernen Bauweise wider, die durch die Jahrhundertbrücke symbolisiert wird.

Am 29. Juni wurde die Rolle schließlich montiert. „Obwohl die Arbeit extrem schwierig war, haben wir es mit den vereinten Kräften unseres Teams geschafft“, sagte Huang Haitao. „Es ließ mich an die Kraft der Nation denken, die solidarisch arbeitet, um alle Schwierigkeiten zu überwinden, bis der Sieg endlich errungen ist.“

Klicken Sie auf den Link, um die Rolle anzuzeigen:

https://file590cbb74f209.vrh5.cn/v3/idea/VUV9K3zM?suid=396E5BAE-34F7-49A9-9B37-001D595E72AF&sl=1#suid=ohAJ7weovJ0xS_b5-tTLaLxKLpWo&sl=1

Klicken Sie auf den Link, um die Dokumentation über die Herstellung der Schriftrolle anzusehen:

http://www.hicn.cn/system/2021/07/01/032576588.shtml

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1556150/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1556151/image_2.jpg

Pressekontakt:

Shumin Chen

+86-15810205593

thisishainan@163.com

Original-Content von: Hainan International Media Center (HIMC), übermittelt durch news aktuell