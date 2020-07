Es ist einsam in der Grube seit die Wahrheit tot ist – Leadership in der Krise

Die Fähigkeit zu wahrer Leadership ist laut Alexander Madaus entscheidend für die Zukunft. Krisen, wie die aktuelle Corona-Krise, zeichnen sich durch das unbarmherzige, aber gerechte Offenlegen von Wahrheiten aus. Die Welt sieht nun, wer wirklich führen kann und wer nicht. Dies regt viele Menschen zum Nachdenken über das eigene Leadership Potenzial an – sowohl beruflich als auch privat. Der Autor Dr. Alexander Madaus ist Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Er ist Spezialist für das Coaching von Unternehmern mit Familie und vermittelt den Warriors Way. Die Fähigkeit und die Bereitschaft in jeder Sekunde die volle Wahrheit über das eigenen Leben zu akzeptieren. Und dann entschlossen zu handeln. Kurz: Die Eigenschaften und Fähigkeiten, die jetzt entscheidend sind um echte Führung zu übernehmen. Für sich und für Andere.

Der Inhalt des Buches “Es ist einsam in der Grube seit die Wahrheit tot ist” von Alexander Madaus stellt jedem Mann die Frage, ob er bereit dazu ist andere Menschen (und sich selbst) zu führen. Die männlichen Leser lernen, wie sie wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben gewinnen, mehr Energie haben und auch in ihren romantischen Beziehungen wieder mehr Prickeln erleben können. Doch nicht nur Männer können von der Lektüre des Buches profitieren, denn Frauen lernen hier mehr über die innere Welt der Männer um sie herum – auch wenn die Wahrheit oft bitter ist.

"Es ist einsam in der Grube seit die Wahrheit tot ist" von Alexander Madaus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08663-0 zu bestellen.

