Es muss doch einen besseren Weg geben: theremustbeabetterway.co.uk

Wir alle kennen diesen Moment.

Etwas dauert viel zu lange. Ein Vorgang ist unnötig kompliziert. Eine Software macht nicht das, was sie eigentlich machen sollte. Eine Dienstleistung ist zu teuer, zu umständlich oder schlicht nicht mehr zeitgemäß.

Man probiert es noch einmal. Man ärgert sich. Und irgendwann kommt fast automatisch dieser Gedanke:

„Es muss doch einen besseren Weg geben.“

Auf Englisch klingt dieser Satz mindestens ebenso selbstverständlich:

“There must be a better way.”

Es ist einer jener Sätze, die praktisch überall fallen können. Im Unternehmen. In der Technik. Im Büro. Beim Einkaufen. Auf Reisen. Im Internet oder einfach im Alltag.

Immer wenn Menschen mit einer bestehenden Lösung unzufrieden sind, beginnt die Suche nach einer besseren.

Und manchmal beginnt mit genau diesem Gedanken sogar ein neues Unternehmen.

Ein Satz, aus dem eine Geschäftsidee werden kann

Viele erfolgreiche Geschäftsideen sind entstanden, weil jemand nicht akzeptieren wollte, dass etwas schon immer auf eine bestimmte Weise gemacht wurde.

Jemand betrachtet einen komplizierten Vorgang und fragt:

Warum eigentlich so?

Ein anderer sieht ein überteuertes Produkt und denkt:

Das müsste doch günstiger gehen.

Ein Dritter ärgert sich über eine schlechte Dienstleistung und kommt zu dem Schluss:

There must be a better way.

Genau das macht die Domain theremustbeabetterway.co.uk interessant.

Sie beschreibt kein bestimmtes Produkt und keine bestimmte Branche.

Sie beschreibt vielmehr einen entscheidenden Augenblick: den Moment, in dem aus Unzufriedenheit eine Frage wird – und aus dieser Frage möglicherweise eine Idee.

Eine Unternehmensberatung könnte diese Domain verwenden.

Ein Softwareunternehmen könnte daraus eine Kampagne machen.

Ein Start-up könnte seine gesamte Gründungsgeschichte darauf aufbauen.

Ein Vergleichsportal könnte damit etablierte Anbieter infrage stellen.

Ein Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Energie, Mobilität oder Nachhaltigkeit könnte damit eine Alternative zu bestehenden Lösungen präsentieren.

Und eine Werbeagentur könnte daraus eine komplette Kampagne entwickeln.

Denn die Geschichte ist praktisch schon in der Domain enthalten:

So wird es heute gemacht.

There must be a better way.

Und hier ist unser besserer Weg.

Warum sollte sich ein deutsches Unternehmen für eine .co.uk-Domain interessieren?

Auf den ersten Blick könnte man sich fragen, warum ein deutsches Unternehmen überhaupt eine britische Domain kaufen sollte.

Die Antwort ist einfach: Weil Unternehmen längst nicht mehr nur innerhalb ihrer Landesgrenzen denken.

Ein deutsches Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen in Großbritannien anbietet oder dort künftig aktiv werden möchte, kann mit einer .co.uk-Domain den britischen Markt gezielt ansprechen.

Statt lediglich eine Unterseite der deutschen Unternehmenswebsite für Großbritannien einzurichten, könnte theremustbeabetterway.co.uk zum Mittelpunkt einer eigenständigen britischen Marketingkampagne werden.

Das Unternehmen müsste dafür nicht einmal seinen Namen ändern.

Die Domain könnte Besucher direkt zur bestehenden Website oder zu einer speziellen Landingpage weiterleiten.

Entscheidend ist die Botschaft.

Ein deutsches Softwareunternehmen könnte beispielsweise zeigen, wie kompliziert ein bestimmter Arbeitsprozess heute ist – und anschließend seine eigene Software als besseren Weg präsentieren.

Ein Maschinenbauer könnte erklären, wie viel Energie ein herkömmliches Verfahren verbraucht – und anschließend seine effizientere Technik vorstellen.

Ein Fintech könnte die Kosten traditioneller Finanzdienstleistungen gegenüberstellen.

Ein Mobilitätsunternehmen könnte fragen, ob Menschen und Güter wirklich weiterhin so transportiert werden müssen wie bisher.

Immer steht am entscheidenden Punkt derselbe Satz:

There must be a better way.

Eine Domain für Unternehmen, die den Status quo infrage stellen

Besonders interessant ist der Name für Unternehmen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, etwas anders oder besser zu machen als etablierte Anbieter.

Start-ups leben geradezu von dieser Idee.

Warum noch Papierformulare ausfüllen, wenn der Vorgang digital erledigt werden kann?

Warum Stunden mit einer Tätigkeit verbringen, die künstliche Intelligenz in wenigen Minuten erledigen kann?

Warum für eine Dienstleistung hohe Gebühren bezahlen, wenn sie effizienter angeboten werden kann?

Warum Ressourcen verschwenden, wenn es nachhaltigere Lösungen gibt?

Die Domain liefert die Frage.

Das Unternehmen liefert die Antwort.

Damit unterscheidet sich theremustbeabetterway.co.uk von vielen klassischen Domains. Sie nennt nicht einfach ein Produkt. Sie eröffnet eine Geschichte.

Auch für Innovationsprojekte großer Unternehmen

Dabei muss hinter der Domain keineswegs ein Start-up stehen.

Auch größere deutsche Unternehmen könnten sie für Innovationsprogramme einsetzen.

Fast jedes Unternehmen versucht heute, Prozesse zu verbessern, Kosten zu reduzieren, neue Technologien einzusetzen und Mitarbeiter dazu zu bewegen, bestehende Abläufe zu hinterfragen.

Warum also nicht ein internes oder öffentliches Innovationsprojekt unter einem Namen starten, der genau diesen Gedanken ausdrückt?

There must be a better way.

Mitarbeiter könnten Verbesserungsvorschläge einreichen.

Kunden könnten Probleme schildern.

Entwickler könnten neue Lösungen präsentieren.

Aus einem einfachen Satz würde damit das Motto eines Innovationsprogramms.

Und was ist mit Privatpersonen?

Auch für Privatpersonen muss die Domain nicht uninteressant sein.

Ein Blogger könnte darüber schreiben, wie sich Dinge im Alltag einfacher lösen lassen.

Ein Autor könnte daraus den Titel eines Projekts machen.

Ein Coach oder Berater könnte die Domain als Leitmotiv verwenden.

Ein Umweltaktivist könnte Alternativen zu bisherigen Konsum- oder Produktionsweisen vorstellen.

Oder jemand könnte eine Plattform schaffen, auf der Menschen Probleme beschreiben und gemeinsam nach besseren Lösungen suchen.

Die Stärke des Namens liegt gerade darin, dass er das Thema nicht vorgibt.

Heute könnte es um Energie gehen.

Morgen um Mobilität.

Übermorgen um künstliche Intelligenz.

Der Grundgedanke bleibt immer derselbe:

Es muss doch einen besseren Weg geben.

Und dann gibt es noch die Domaininvestoren

Natürlich gibt es noch eine völlig andere Möglichkeit.

Man muss theremustbeabetterway.co.uk überhaupt nicht selbst entwickeln.

Man könnte die Domain auch kaufen, weil man davon überzeugt ist, dass irgendwann jemand anderes genau diesen Namen haben möchte.

Das ist schließlich das Grundprinzip des Domainhandels.

Ein Domaininvestor aus Köln, Hamburg, München oder Berlin muss nicht darauf warten, dass ein deutsches Unternehmen die Domain benötigt.

Der spätere Käufer könnte genauso gut in London, Manchester, Edinburgh oder irgendwo anders auf der Welt sitzen.

Vielleicht gründet jemand in zwei Jahren ein Unternehmen und sucht nach einem außergewöhnlichen Namen.

Vielleicht plant eine Agentur eine Kampagne und stößt auf genau diesen Satz.

Vielleicht sucht ein britisches Start-up nach einer Domain, die seine gesamte Unternehmensphilosophie in wenigen Worten ausdrückt.

Und vielleicht denkt dann jemand:

Das ist genau die Domain, die wir brauchen.

Aber zuerst muss man sie besitzen

Damit kommen wir zu einem kleinen Problem.

Wer eine Domain später verkaufen möchte, muss sie zunächst einmal besitzen.

Und genau dazu gibt es jetzt eine Gelegenheit.

Die Domain theremustbeabetterway.co.uk wird derzeit bei DomainLore versteigert.

Neben dem einprägsamen Satz verfügt die Domain auch über eine bestehende Backlink-Historie.

Nach den vorliegenden SEO-Daten besitzt sie einen Ahrefs Domain Rating (DR) von 18, rund 878 Backlinks von 444 verweisenden Domains, eine Domain Authority (DA) von 30 sowie eine Page Authority (PA) von 35.

Zu den Websites, von denen in der Vergangenheit Links auf die Domain gesetzt wurden, gehören unter anderem dailymail.co.uk, opendns.com, theecologist.org, momtastic.com, linkcentre.com, ukbusinessforums.co.uk, wizaz.pl und viesearch.com.

Damit besitzt die Domain für einen Domaininvestor zwei unterschiedliche interessante Eigenschaften.

Auf der einen Seite steht der Name selbst: ein vollständiger, leicht verständlicher englischer Satz mit vielfältigen Möglichkeiten für Branding, Werbung und Unternehmenskommunikation.

Auf der anderen Seite steht die vorhandene SEO- und Backlink-Historie.

Ist die Domain nicht eigentlich viel zu lang?

25 Buchstaben und sechs Wörter – normalerweise wäre das bei einer Domain tatsächlich ein Argument dagegen.

Bei theremustbeabetterway.co.uk kann gerade das jedoch Teil ihrer Stärke sein.

Denn niemand muss sich eine künstliche Buchstabenfolge merken.

Man muss sich lediglich an einen Gedanken erinnern:

There must be a better way.

Und genau darin liegt der Unterschied.

Menschen merken sich Geschichten, Aussagen und Gedanken häufig leichter als abstrakte Markennamen.

Wer den Satz einmal im Kopf hat, kennt praktisch automatisch auch die Domain.

Vielleicht sitzt der zukünftige Käufer gerade vor einem Problem

Vielleicht wird die Domain von jemandem gekauft, der daraus tatsächlich ein neues Projekt entwickelt.

Vielleicht kauft sie ein deutsches Unternehmen für seine Expansion nach Großbritannien.

Vielleicht entdeckt eine Werbeagentur darin den perfekten Namen für eine Kampagne.

Vielleicht übernimmt sie ein Domaininvestor und wartet einfach auf den passenden Interessenten.

Oder irgendwo sitzt gerade ein Unternehmer vor seinem Computer.

Er ärgert sich über eine Software.

Über einen komplizierten Prozess.

Über hohe Kosten.

Über eine Technologie, die längst überholt erscheint.

Er lehnt sich zurück und denkt:

„There must be a better way.“

Vielleicht gibt es den besseren Weg tatsächlich noch nicht.

Aber die passende Domain dafür gibt es bereits.

Hans-Peter Oswald

Domain-Auktion:

domainlore.uk/theremustbeabetterway.co.uk

Informationen über .uk-Domains:

domainregistry.de/uk-domain.html

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