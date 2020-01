Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug – gesellschaftskritisches Buch

Doris Wolf erforscht seit 30 Jahren die Geschichte des Umsturzes vom friedlichen Matriarchat der Urgeschichte ins kriegerische Patriarchat unserer Zeit. Die interessanten Arbeiten der Autorin basieren auf den in großer Zahl vorliegenden Fragmenten und Erkenntnissen der Archäologie, den Funden von Artefakten, von Statuetten und Symbolen und von Mythen der sakralen Kulte der urgeschichtlichen Zeit. Die Geschichte dieser Epoche wurde bisher leider noch nicht geschrieben; kaum je etwas von den Zufallsfunden veröffentlicht und die breite Öffentlichkeit hatte vor der Veröffentlichung von “Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug” bislang keinen einfachen Zugang zu diesen Informationen. Doris Wolf gelingt es nun, Licht in die vernachlässigt und als unbedeutend abgetane Urgeschichte zu bringen.

Der Umsturz vom Matriarchat ins Patriarchat hatte laut “Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug” von Doris Wolf weltweit tragische Folgen für die Menschheit. Die Entwicklung brachte andauernde Unterdrückung, Versklavung, Ausbeutung, Kriege, Armut, Not und Elend mit sich – bis heute. Die Leser erhalten in dem gründlich recherchierten Werk “Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug” einen umfassenden Einblick in einen Teil der Geschichte, der bisher nur wenigen Menschen wirklich bekannt war.

“Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug” von Doris Wolf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-1348-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

