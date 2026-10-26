Es sollte mehr gebaut statt enteignet werden

Nötig ist, was zusätzliche Wohnungen schafft. Die rot-grün-roten Enteignungspläne in Berlin gehören nicht dazu. Innenminister Alexander Dobrindt setzt mit seinem „Anti-Enteignungsgesetz“ den richtigen Schwerpunkt: Wer mehr Wohnungen will, muss Investitionen schützen, statt Eigentümer mit Vergesellschaftung zu bedrohen. Mietern ist mit einem Eigentümerwechsel allein nicht geholfen.

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