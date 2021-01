Es warten spannende Controlling-Webinare auf Sie!

Wir möchten Ihnen unsere Live-Webinare für das erste Quartal 2021 präsentieren. Wie immer können Sie sich zu unseren Webinaren kostenlos anmelden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Alle Termine inkl. Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.

? Legale Konsolidierung mit LucaNet: 21. Januar 2021 / 14:00 Uhr

Verfolgen Sie in der Live-Demo mit, wie in der LucaNet.Consolidation mehrstufige Konzernstrukturen unter Berücksichtigung der Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und Ertragskonsolidierung abgebildet werden.

? Integrierte Planung mit LucaNet: 28. Januar 2021 / 14:00 Uhr

Wir zeigen Ihnen, wie einfach die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung mit LucaNet erstellt werden kann! Erleben Sie, wie der LucaNet Planner den Planungsprozess im Rahmen der integrierten Finanzplanung unterstützt und Ihnen ungeahnte Möglichkeiten im Rahmen der Szenariorechnung bietet!

? Reporting mit der SAP Analytics Cloud auf CCH Tagetik on SAP HANA 2.0: 02. Februar 2021 /14:00 Uhr

In diesem Webinar sehen Sie den Livezugriff mit SAP Analytics Cloud auf Planungsdaten in CCH Tagetik on SAP HANA. Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie wir ein IBCS-konformes ONE PAGE Cockpit mit Daten aus CCH Tagetik erstellt haben.

? Excel APP „Projektplanung“: 04. Februar 2021 / 14:00 Uhr

Wie aus einer klassischen Budgetplanung auf Monatsbasis und einer Projektverwaltung ein kurzfristiger Finanzplan auf Tages- oder Wochenbasis erstellt werden kann, zeigen wir Ihnen in diesem Live-Webinar!

? Kurzfristige Finanzplanung mit CCH Tagetik: 16. Februar 2021 / 14:00 Uhr

Sie werden sehen, wie Sie mit dem von uns entwickelten Implementierungsmodell FAST START SHORT TERM PLANNING sehr schnell eine kurzfristige Finanzplanung mit CCH Tagetik erstellen können.

? Kurzfristige Finanzplanung mit Cubeware: 23. Februar 2021 / 14:00 Uhr

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem von uns entwickelten Application Framework für Cubeware sehr schnell eine kurzfristige Finanzplanung realisieren können.

? Kurzfristige Finanzplanung mit Excel APPs: 02. März 2021 / 14:00 Uhr

Wir von consultnetwork haben für Sie eine Excel APP entwickelt, mit welcher Sie die kurzfristige Finanzplanung (Tage-Wochen-Basis) optimal umsetzen können. Die Excel APP kann als Stand-alone-Lösung oder auch als Ergänzung für die integrierte Planung in LucaNet verwendet werden.

? Reporting mit Microsoft Power BI nach den IBCS-Standards: 16. März 2021 / 14:00 Uhr

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Reporting mit Microsoft Power BI technisch umsetzen können. Der Report wird gemäß den IBCS?-Standards und dem ONE PAGE Prinzip realisiert.

? Excel APP „Projektplanung für Forschungsunternehmen“: 23. März 2021 / 14:00 Uhr

Die Excel APP „Projektplanung für Forschungsunternehmen“ wurde speziell für die Projektplanung in Forschungsunternehmen, welche sich mit der geförderten Grundlagenforschung und der Auftragsforschung beschäftigen, entwickelt.

Nicht das passende Thema dabei? Dann besuchen Sie unseren YouTube Channel! Dort erklären wir Ihnen verschiedene Controllingthemen und setzen uns mit unterschiedlichen Controlling-Softwareprodukten kritisch für Sie auseinander.