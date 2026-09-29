Europe SPAC Summit 2026 lädt europäische Privatunternehmen ein, den SPAC-Weg an die US-Kapitalmärkte zu erkunden

Immer mehr europäische Unternehmen aus den Bereichen Zukunftstechnologien, kritische Rohstoffe, fortschrittliche Fertigung, Verteidigungstechnologie, Energie und Konsumgüter prüfen eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) als schnelleren Weg zu einer US-Börsennotierung, zu einer Bewertung, die die globale Investorennachfrage widerspiegelt, und zu Anschlussfinanzierungen. Der Europe SPAC Summit 2026 (ESPAC 26), gemeinsam veranstaltet von AUM Advisors und MBP Global, lädt CEOs, CFOs, Gründer sowie Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsräten europäischer Late-Stage-Privatunternehmen am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in das Dolder Grand in Zürich ein, um den Ablauf kennenzulernen und die Investmentbanker, institutionellen Investoren und SPAC-Sponsoren zu treffen, die diese Transaktionen möglich machen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Einladung und ist für qualifizierte Unternehmen kostenlos.

Die jüngsten europäischen de-SPACs zeigen, was möglich ist. Kyivstar, der größte Mobilfunkbetreiber der Ukraine, ging durch eine Fusion mit einem von Cohen Circle gesponserten SPAC an die Nasdaq und wird die Keynote des Summits halten. Im Bereich der Zukunftstechnologien haben das finnische Unternehmen IQM Quantum Computers und das französische Unternehmen Pasqal ihre Nasdaq-Notierungen bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 1,7 Mrd. bzw. 2,0 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Im Energiesektor schloss der Nuklearinnovator Newcleo seinen Unternehmenszusammenschluss im September bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 2,4 Mrd. US-Dollar ab, und das italienische Unternehmen Terra Innovatum, ein Entwickler mikromodularer Kernreaktoren, ging im Oktober 2025 an die Nasdaq. Das schwedische Unternehmen Einride, ein Pionier im autonomen und elektrischen Güterverkehr, schloss seine Börsennotierung bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. US-Dollar ab. Angekündigte Transaktionen mit Terra Quantum, bewertet mit 3,6 Mrd. US-Dollar, und OpenPayd, bewertet mit 881 Mio. US-Dollar, sowie mit Trasteel deuten auf eine noch umfangreichere Pipeline hin. Von allen weltweit in den vergangenen zwölf Monaten abgeschlossenen de-SPACs wiesen mindestens 15 einen Pro-forma-Unternehmenswert von 1 Mrd. US-Dollar oder mehr auf.

„Europäische Gründer haben heute eine echte Wahl, wie und wo sie an die Börse gehen“, sagte Crocker Coulson, CEO von AUM Advisors. „Seit Jahresbeginn 2026 haben 152 SPACs bei ihren IPOs 29,8 Mrd. US-Dollar eingeworben, 35 de-SPACs wurden abgeschlossen, und 263 SPACs suchen mit 56,9 Mrd. US-Dollar im Trust nach Zielunternehmen. Das ist ein sehr großer Kapitalpool, der aktiv nach hochwertigen Unternehmen sucht. Auch der PIPE-Markt ist zurück: In diesem Jahr wurden 3,1 Mrd. US-Dollar parallel zu de-SPACs aufgenommen, und Investoren honorieren eindeutig Qualität. Transaktionen institutioneller Qualität wie Newcleo und IQM behielten beim Closing einen erheblichen Teil des Kapitals im Trust.“

Coulson weiter: „Für ein europäisches Unternehmen aus den Bereichen Quantentechnologie, Kernenergie, Verteidigungstechnologie oder kritische Rohstoffe kann eine SPAC-Fusion einen schnelleren und planbareren Weg zu einer Notierung an der Nasdaq oder der NYSE eröffnen, eine Bewertung, die die Tiefe der auf den Sektor spezialisierten US-Investoren widerspiegelt, sowie eine Plattform für Anschlussfinanzierungen und globale Sichtbarkeit bei Kunden. Auf dem ESPAC 26 werde ich die Unterschiede zwischen einem klassischen IPO und einer SPAC-Fusion erläutern, damit Managementteams entscheiden können, welcher Weg für ihr Unternehmen der richtige ist.“

Warum sich europäische Unternehmen für den SPAC-Weg entscheiden

Geschwindigkeit und Planungssicherheit

Eine SPAC-Fusion ermöglicht es einem Unternehmen, seine Bewertung und Finanzierung mit einem Sponsor auszuhandeln, bevor die Transaktion angekündigt wird, statt von den Marktbedingungen in einem einzigen IPO-Preisfindungsfenster abhängig zu sein. Viele Transaktionen gelangen innerhalb weniger Monate von der Unterzeichnung bis zur Börsennotierung.

Bewertungen, die die Nachfrage im Sektor widerspiegeln

In Sektoren, in denen US-Investoren eine tiefgehende spezialisierte Abdeckung aufgebaut haben, etwa Quantencomputing, Kern- und erneuerbare Energien sowie Verteidigungstechnologie, können die Bewertungen über dem liegen, was vergleichbare Unternehmen an ihren heimischen europäischen Börsen erzielen. Die Ergebnisse bleiben sektor- und unternehmensabhängig, und das Programm des Summits soll Unternehmen dabei helfen, ihre eigene Position einzuschätzen.

Globale Sichtbarkeit und Anschlusskapital

Eine Notierung an der Nasdaq oder der NYSE stärkt das Profil eines Unternehmens bei Kunden, Partnern und Regierungen weltweit und eröffnet den Zugang zu Instrumenten der Anschlussfinanzierung wie shelf offerings, ATM programs, Wandelanleihen und zusätzlicher PIPE-Finanzierung.

Sektoren im Fokus

Der Summit rückt die europäischen Sektoren in den Mittelpunkt, die das stärkste Interesse von US-Investoren auf sich ziehen: Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, KI und Raumfahrt; Kern- und erneuerbare Energien; kritische Rohstoffe, da Regierungen sichere Lieferketten priorisieren; Verteidigungstechnologie, da die NATO-Verbündeten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen; fortschrittliche Fertigung; sowie Konsumgütermarken mit globaler Reichweite.

Was Privatunternehmen vom ESPAC 26 erwarten können

Eine umfassende Einführung in den SPAC-Prozess. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Unterschiede zwischen einem klassischen IPO und einer SPAC-Fusion kennen und verfolgen anschließend den gesamten Ablauf einer Transaktion – von der Auswahl des Sponsors und der Strukturierung über die Prüfung durch die SEC, die PIPE-Finanzierung und das Management von Redemptions bis hin zum Leben als US-börsennotiertes Unternehmen.

Direkter Zugang zu den Entscheidungsträgern des Marktes. Das Programm bringt führende Investmentbanker, institutionelle Investoren und SPAC-Sponsoren zusammen, die aktiv nach europäischen Zielunternehmen suchen. Die New York Stock Exchange ist beim Summit mit einer Keynote beim Mittagessen vertreten und bringt die Perspektive eines der weltweit führenden Börsenplätze ein. Die Veranstalter vermitteln zudem ausgewählte private Treffen zwischen qualifizierten Unternehmen sowie Investmentbankern und SPAC-Sponsoren.

Ein privates Dinner für Unternehmenslenker. Eingeladene Führungskräfte von Privatunternehmen nehmen am Abend des Mittwoch, 9. Dezember, im Dolder Grand an einem exklusiven Dinner mit hochrangigen Sponsoren, Bankern und Investoren teil.

Erfahrungen aus erster Hand von Unternehmen, die den Schritt gewagt haben. Führungskräfte europäischer Unternehmen, die eine SPAC-Fusion abgeschlossen oder angekündigt haben, berichten, wie sie den Weg zur US-Börsennotierung gemeistert haben und welches Wachstum ihnen dies ermöglicht hat.

„Die Vorbereitung ist der wichtigste Einzelfaktor für einen erfolgreichen Börsengang“, sagte Drew Bernstein, Co-Chair von MBP Global. „Europäische Unternehmen, die sich frühzeitig mit den US-Anforderungen an Abschlussprüfung, Berichterstattung und Governance vertraut machen, können den SPAC-Prozess schneller und mit weniger Überraschungen durchlaufen. Der ESPAC 26 vermittelt Managementteams einen praxisnahen Eindruck davon, was es braucht, um bereit zu sein.“

Privatunternehmen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können unter https://www.europespacsummit.com/register eine Einladung anfordern. Anfragen werden fortlaufend geprüft; Freigaben sind bis zum 4. Dezember 2026 möglich.

Wer sollte teilnehmen?

Der ESPAC 26 richtet sich an CEOs, CFOs, Gründer sowie Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsräten europäischer Late-Stage-Privatunternehmen, die eine US-Börsennotierung in Betracht ziehen, sowie an die Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften, die sie begleiten. Hinzu kommen SPAC-Sponsoren, in SPAC-IPOs und PIPEs aktive institutionelle Investoren, ECM- und M&A-Banker sowie Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Einladung und ist kostenlos; erwartet werden 350 hochrangige Führungskräfte, Investoren und Dealmaker. Da in Verbier und Zermatt die Skisaison bereits läuft, werden viele Teilnehmer ihren Aufenthalt voraussichtlich über das Wochenende verlängern.

Zu den bestätigten Sponsoren und Partnern zählen Ellenoff Grossman & Schole LLP, Calabrese Consulting LLC, Spac.com, Hall Chadwick, Cohen & Company, Winston Taylor LLP, BTIG LLC, EarlyBirdCapital, Lucosky Brookman LLP, Greenberg Traurig LLP, McGuireWoods LLP, KingsRock Advisors LLC, Ashurst, Perkins Coie, ACCESS Newswire, SPAC Insider LLC und BVK.

Mitveranstalter

Der Europe SPAC Summit wird gemeinsam von AUM Advisors und MBP Global veranstaltet. MBP Global ist eine führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft für SPACs und grenzüberschreitend tätige Unternehmen, die eine Notierung an den US-Kapitalmärkten anstreben oder dort notiert sind. AUM Advisors bietet Kapitalmarktberatung, Investor Relations und Medienarbeit für IPOs, de-SPACs und börsennotierte Unternehmen und begleitet Sponsor und Zielunternehmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Ankündigung über das PIPE-Marketing und den ersten Handelstag bis zum ersten Jahr an der Börse.

Für Anmeldungen und Sponsoring-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Crocker Coulson

CEO, AUM Advisors

crocker.coulson@aumadvisors.com

+1 (323) 270-8886

https://www.europespacsummit.com

QUELLE: Europe SPAC Summit 2026

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