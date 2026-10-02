Everphone refinanziert 15 Millionen Euro mit Commerzbank und KfW

Mit den Mitteln beschafft Everphone fabrikneue Laptops, Smartphones, Tablets und andere Workplace-Geräte, die im Rahmen von Device-as-a-Service-Langzeitmieten an die Mitarbeiter*innen von Kundenunternehmen ausgegeben werden.

„Everphone zeigt, wie sich Technologie, Kreislaufwirtschaft und ein skalierbares Geschäftsmodell verbinden lassen. Wir freuen uns, mit unserer Einkaufsfinanzierung einen Beitrag dazu zu leisten, dass Everphone seine Wachstumschancen nutzen und seine Marktposition weiter ausbauen kann. Für uns ist die gemeinsam mit der KfW maßgeschneiderte Finanzierung von Wachstumsunternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen ein wichtiger Bestandteil unseres Anspruchs als führender Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands.“

Mirjam Kuppe-Klötzer,

Senior Spezialistin Firmenkunden Lending, Commerzbank Firmenkunden

Vorzeitige Refinanzierung mit Corporate Loan

Erstmals handelt es sich nicht um Asset-based Financing, sondern um einen Corporate Loan: Everphone finanziert sich damit über die Bonität des Unternehmens statt über die Besicherung einzelner Gerätepools.

Grundlage ist eine seit zehn Jahren bestehende Beziehung zur Commerzbank, die zugleich Hausbank ist. Die staatliche Förderbank KfW beteiligt sich über ihr Venture Tech Growth Financing nach 2023/2024 zum zweiten Mal an einer Finanzierung bei Everphone.

„Gerade in der Wachstumsphase brauchen Scale-ups Finanzierungslösungen, die Tempo und Planbarkeit verbinden. Genau hier setzen wir mit dem Venture Tech Growth Financing der KfW gemeinsam mit der Commerzbank an und unterstützen Everphone dabei, sich als integraler Tech- und Nachhaltigkeitspartner für ihre Kunden zu positionieren.“

Jochen Eichmann, Head of Venture Tech Growth Financing, KfW

Everphone senkt Refinanzierungskosten deutlich

Da die Finanzierungskosten bei Device-as-a-Service einer der größten Posten in der Stückkostenrechnung sind, verbessert die neue Struktur, deren Zinsmarge 20 Basispunkte unter der bisherigen Finanzierung liegt, die Unit Economics unmittelbar.

„Profitabilität entsteht bei Device-as-a-Service auf Ebene der Unit Economics, und die Finanzierungskosten sind dort einer der größten Posten. Unser Corporate-Finance-Team hat in den vergangenen Jahren mehrere Fazilitäten aufgesetzt und die Zinsmarge mit jeder Runde weiter gesenkt. Die Struktur mit Commerzbank und KfW ist der bisher größte Schritt beim Inventory.“

Veronika von Heise-Rotenburg, CFO, Everphone

Zugleich erlauben die erweiterten Konditionen größere Einkaufsvolumina zu niedrigeren Stückkosten – vor allem für Austauschgeräte, die Everphone seinen Kunden bei einem Defekt kostenfrei bereitstellt.

Erstmals EBT-positives Ergebnis

Die günstigeren Finanzierungskonditionen trugen dazu bei, dass das Unternehmen im August 2026 erstmals ein positives Ergebnis vor Steuern (EBT) auswies.