Eye Security und HarfangLab bündeln Kräfte: Europäische EDR-Technologie trifft auf ein 24/7-SOC in der EU

Unternehmen können künftig die in Europa entwickelte EDR-Plattform von HarfangLab mit dem 24/7-SOC von Eye Security kombinieren. Die Daten werden in der EU gespeichert. Der Service ist auf Deutsch, Niederländisch und Englisch verfügbar.

Eye Security und HarfangLab bündeln die Endpoint-Detection-and-Response-Plattform (EDR) von HarfangLab mit dem Managed-Detection-and-Response-Service (MDR) von Eye Security. Dieser umfasst ein rund um die Uhr besetztes europäisches Security Operations Center (SOC) und Incident Response. Unternehmen erhalten künftig eine Cybersicherheitslösung, bei der Technologie, Daten und Einsatzteams in Europa verankert sind. Unternehmen können HarfangLab künftig ergänzend zu bereits eingesetzten, kompatiblen EDR-Lösungen nutzen, darunter auch Produkte US-amerikanischer Anbieter. Die Partnerschaft erweitert damit die Wahlmöglichkeiten, ohne dass sie ihre bestehende Sicherheitstechnologie unmittelbar ersetzen müssen.

Über HarfangLab

HarfangLab ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich Workspace Detection and Response. Sicherheitsteams stehen vor der Herausforderung, zahlreiche unterschiedliche Tools zu verwalten. Dadurch können Sicherheitslücken bei KI-Agenten, digitalen Identitäten, Cloud-Umgebungen, öffentlich erreichbaren IT-Ressourcen und Endgeräten entstehen oder verstärkt werden. HarfangLab begegnet dieser Herausforderung mit einer einheitlichen Plattform. Diese basiert auf einem einzigen ressourcenschonenden Agenten und speziell für die Cybersicherheit entwickelter KI. Die von ANSSI und BSI zertifizierte sowie von Gartner und Forrester anerkannte Lösung erweitert die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen auf moderne Arbeitsumgebungen – von lokalen IT Infrastrukturen bis in die Cloud, unabhängig davon, wo gearbeitet wird.

Eye Security bietet Europas am schnellsten wachsende Cybersecurity-Plattform für den Mittelstand. Die Lösung verbindet fortschrittliche KI-Technologie, Managed Detection and Response (MDR) mit einem europäischen 24/7-SOC sowie Incident Response. Eye Security schützt mehr als 1.000 mittelständische Unternehmen in Europa.