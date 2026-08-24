Fünf Fragen, zwei Minuten: Neues Kurz-Quiz zeigt Führungskräften ihr Fehlzeiten-Risiko

Köln, im August 2026 – Wenn im Team mehrfach kurzfristig Krankmeldungen eingehen, ist die erste Reaktion vieler Führungskräfte, das zu registrieren und weiterzumachen. Ob dahinter eine stille Überlastung steckt, bleibt oft unausgesprochen. Genau an diesem Punkt setzt das neue Fehlzeiten-Risiko-Quiz von do care!® an: In fünf Fragen zum eigenen Führungsalltag können Führungskräfte in etwa zwei Minuten für sich klären, wie hoch das Risiko in ihrem Team gerade wirklich ist.

Gefragt wird zum Beispiel, wie oft über Arbeitsbelastung gesprochen wird, unabhängig von Krankmeldungen, wie Rückkehrgespräche nach einer Krankschreibung typischerweise ablaufen – und was passiert, wenn jemand aus dem Team mehrfach kurzfristig krank ist. Es gibt bewusst kein Richtig oder Falsch, sondern am Ende eine Einschätzung mit einem konkreten nächsten Schritt.

Wer beispielsweise angibt, dass auf Ausfälle vor allem reagiert wird, wenn sie schon da sind, und dass Gespräche sich eher um die Fehlzeiten selbst als um mögliche Ursachen drehen, bekommt eine Auswertung mit dem Titel „Fehlzeiten werden eher verwaltet als verstanden“. „Das ist kein Vorwurf an die Führungskräfte“, sagt Dr. Anne Katrin Matyssek, Gründerin von do care!®. „Meiner Erfahrung nach liegt es selten am fehlenden Willen, sondern an fehlender Zeit oder Struktur im Alltag. Aber genau da lohnt sich ein bewusster erster Schritt, bevor sich eine Situation weiter festigt.“

Das Quiz ist als niedrigschwelliger Einstieg gedacht: Wer tiefer einsteigen möchte, findet im Anschluss den dreiminütigen Führungskräfte-Selbstcheck sowie – für einen kompletten Blick auf die eigene Organisation – die Fehlzeiten-Organisationsdiagnostik von do care!® mit sechs Themenfeldern und einem persönlichen Auswertungs-PDF.

Das Fehlzeiten-Risiko-Quiz ist ab sofort kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar unter: https://fehlzeiten-risiko.do-care.de/