Fünf Signale, an denen generischer KI-Content auf LinkedIn auffällt

Künstliche Intelligenz kann die Erstellung von LinkedIn-Beiträgen deutlich beschleunigen. Doch ein veröffentlichungsfertiger Text entsteht nicht allein durch das Generieren eines Entwurfs. Werden KI-Ausgaben ungeprüft übernommen, wirken Beiträge schnell austauschbar: Sie beginnen mit vertrauten Floskeln, versprechen viel, sagen wenig und enden mit einer beliebigen Frage an die Community.

Der auf LinkedIn-Inhalte spezialisierte KI-Anbieter nennt fünf Signale, an denen generischer KI-Content besonders häufig auffällt – und zeigt, wie sich entsprechende Passagen konkret verbessern lassen.

1. Austauschbarer Einstieg

Viele generische Beiträge beginnen mit Sätzen, die nahezu jedes Unternehmen zu nahezu jedem Thema verwenden könnte.

Generisch: „In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist es wichtiger denn je, innovativ zu bleiben.“

Überarbeitet: „Im letzten Kundentermin dauerte die Abstimmung über einen einzigen LinkedIn-Beitrag länger als dessen Erstellung. Das eigentliche Problem war nicht der Text, sondern ein unklarer Freigabeprozess.“

Die Überarbeitung beginnt mit einer konkreten Beobachtung. Sie schafft einen Anlass zum Weiterlesen und zeigt früh, welche praktische Erfahrung hinter dem Beitrag steht.

2. Leere Superlative

Begriffe wie „revolutionär“, „bahnbrechend“ oder „Gamechanger“ erzeugen Aufmerksamkeit, liefern aber ohne Beleg keinen Informationswert.

Generisch: „Unsere innovative Lösung revolutioniert das Content-Marketing und hebt die Kommunikation auf ein völlig neues Level.“

Überarbeitet: „Das Marketingteam erstellt mit demselben Personal mehr Beitragsentwürfe. Die gewonnene Zeit fließt in Prüfung, fachliche Ergänzungen und die Abstimmung mit den Experten.“

Statt eine Wirkung nur zu behaupten, beschreibt die bessere Version, was sich im Arbeitsalltag verändert. Glaubwürdigkeit entsteht durch nachvollziehbare Folgen – nicht durch möglichst große Worte.

3. Fehlende eigene Erfahrung

KI kann bekanntes Wissen gut strukturieren. Fehlen Beispiele, Entscheidungen oder Beobachtungen aus der eigenen Praxis, bleibt ein Beitrag jedoch leicht austauschbar.

Generisch: „Für erfolgreichen Content sind Authentizität, Konsistenz und Mehrwert entscheidend.“

Überarbeitet: „Wir haben einen fachlich korrekten Beitrag verworfen, weil er nach niemandem aus unserem Team klang. Erst die Ergänzung einer konkreten Kundensituation machte daraus einen Text, den wir auch im persönlichen Gespräch so erzählt hätten.“

Die Überarbeitung ergänzt keine künstliche Emotionalität, sondern einen echten Erfahrungskern. Unternehmen sollten deshalb bereits im Briefing festhalten, welches Beispiel, welche Haltung oder welche eigene Erkenntnis im Beitrag vorkommen soll.

4. Falsche Tonalität

Auch ein sprachlich sauberer Beitrag kann unpassend wirken. Das gilt etwa, wenn ein sonst sachlich kommunizierendes Unternehmen plötzlich mit übertriebener Dramatik, ungewöhnlich vielen Emojis oder aufgesetzten Anglizismen arbeitet.

Generisch: „Stop scrolling! Dieser ultimative KI-Hack wird dein LinkedIn-Game für immer verändern. ??“

Überarbeitet: „KI kann die Vorbereitung eines LinkedIn-Beitrags verkürzen. Ob der Text überzeugt, entscheidet sich jedoch bei der fachlichen Prüfung und Überarbeitung.“

Nicht jede Marke muss nüchtern klingen. Entscheidend ist die Kontinuität: Wortwahl, Rhythmus und Haltung sollten zum bisherigen Auftritt sowie zur angesprochenen Zielgruppe passen.

5. Beliebiger Call-to-Action

Ein pauschales „Was denkt ihr?“ am Ende eines Beitrags wirkt häufig wie ein nachträglich angehängter Versuch, Interaktion auszulösen. Ein guter Call-to-Action ergibt sich dagegen aus dem Thema und erleichtert eine konkrete Antwort.

Generisch: „Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare!“

Überarbeitet: „An welcher Stelle kostet euch die Freigabe von LinkedIn-Beiträgen derzeit am meisten Zeit: beim fachlichen Check, bei der Abstimmung oder bei der finalen Formulierung?“

Die zweite Variante grenzt die Diskussion ein und lädt zu Erfahrungswerten ein, die für Autor und Leserschaft gleichermaßen relevant sind.

KI liefert den Entwurf – Menschen verantworten die Veröffentlichung

Die fünf Signale sind kein Argument gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz. Sie zeigen vielmehr, an welchen Stellen redaktionelle Arbeit unverzichtbar bleibt. Dazu gehören die Auswahl eines relevanten Gedankens, die Prüfung von Fakten, das Einbringen eigener Erfahrungen, die Anpassung an die persönliche Tonalität und die Entscheidung, ob ein Beitrag überhaupt veröffentlicht werden sollte.

RedactAI setzt deshalb auf die Personalisierung der Inhaltserstellung. Das Tool berücksichtigt Informationen aus dem LinkedIn-Profil und bisherige Beiträge, um Entwürfe stärker am vorhandenen Schreibstil auszurichten. Die Verantwortung für Aussage, Einordnung und Freigabe bleibt dennoch beim Menschen.

Für Unternehmen empfiehlt sich vor jeder Veröffentlichung ein kurzer redaktioneller Check:

Könnte der Einstieg auch von zehn anderen Unternehmen stammen?

Enthält der Text eine konkrete Erfahrung, Beobachtung oder belastbare Aussage?

Entspricht die Tonalität dem bisherigen Auftritt?

Sind Superlative durch nachvollziehbare Fakten oder Wirkungen ersetzt?

Passt die abschließende Frage wirklich zum Inhalt?

Wer diese Fragen beantworten kann, nutzt KI nicht als Ersatz für Kommunikation, sondern als Werkzeug für einen schnelleren und zugleich verantwortungsvollen Redaktionsprozess.

RedactAI ist ein KI-gestütztes Tool für die Erstellung und Optimierung von LinkedIn-Inhalten. Die Anwendung nutzt unter anderem Informationen aus dem LinkedIn-Profil und die bisherige Beitragshistorie, um Ideen und Textentwürfe an den individuellen Schreibstil anzupassen. Weitere Informationen unter redactai.io/de.