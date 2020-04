FACHARTIKEL SCHREIBEN UND ERFOLGREICH VERÖFFENTLICHEN

FACHVERÖFFENTLICHUNGEN BEFÖRDERN DEN EXPERTENSTATUS

Im B2B-Geschäft sind Fachzeitschriften und Portale nach wie vor eine zentrale Informationsquelle. Entscheider lesen Fachartikel und Projektberichte und holen sich so das Wissen zu neuen Entwicklungen und Trends. Wer als Autor in Fachmedien veröffentlicht, kann sich als Experte positionieren und steigert so die Glaubwürdigkeit und Reputation beim potenziellen Kunden. Neben direkten Anfragen, die über Veröffentlichungen in Fachmedien gewonnen werden, kann Fach-PR auch hervorragend für die eigene Akquise genutzt werden.

PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG IN DER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Seit vier Monaten unterstützt Das Marketing Büro ? den Spezialisten für die Elektronikkühlung, SEPA EUROPE, in der Unternehmenskommunikation. In dieser Zeit wurden drei Produktinformationen erstellt und einem vorher recherchierten Presseverteiler für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Fachartikel schreiben und die Veröffentlichung zu organisieren, ist aufwändiger, als das Vorgehen bei Produktinformationen. So wurde für den Artikel zur Chip-Kühlung zuerst ein Exposé ausgearbeitet und mit einer ausgesuchten Redaktion abgesprochen. Dann erst erfolgten die redaktionelle Ausarbeitung des Berichts, die Auswahl der Fotos und Diagramme sowie die Detailabsprache zur Veröffentlichung mit der ELEKTRONIKPRAXIS.

VERÖFFENTLICHUNG ONLINE UND IN DER PRINTAUSGABE

Der von Das Marketing Büro ? ausgearbeitete Fachartikel zur Chip-Kühlung unseres Kunden SEPA EUROPE wurde von der Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRAXIS als Top-Technik-Story des Monats Februar 2020 online veröffentlicht. Im Sonderheft Elektromechanik II 04-2020 ist nun außerdem eine Printversion des Fachbeitrags als zweiseitiger redaktioneller Bericht erschienen.

