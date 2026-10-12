Fachkräfte selbst ausbilden: Die b&b group setzt weiter auf eigenen Nachwuchs

Der integrierte Eventproduktionspartner aus Filderstadt bildet erneut jeweils drei Nachwuchskräfte in zwei Ausbildungsberufen aus und macht die eigene Ausbildung zum festen Bestandteil seiner langfristigen Personalstrategie.

Qualifiziertes Personal ist in der Eventbranche der entscheidende Engpass. Die b&b group begegnet dem mit einem klaren Grundsatz: eigene Fachkräfte ausbilden, weiterentwickeln und langfristig im Unternehmen fördern. In diesem Jahr bildet das Unternehmen erneut jeweils drei Nachwuchskräfte in seinen beiden Ausbildungsberufen aus.

Zwei Wege in die Eventproduktion

Die b&b group bildet in zwei anerkannten Berufen aus: zur Fachkraft fu?r Veranstaltungstechnik und zum Veranstaltungskaufmann beziehungsweise zur Veranstaltungskauffrau. Beide Wege fu?hren in das Herzstu?ck der Eventbranche, mit realer Projektverantwortung von Anfang an. Über ein betriebliches Rotationssystem durchlaufen die Auszubildenden alle Bereiche des Unternehmens, von nationalen und internationalen Klein- und Großprojekten u?ber Messen bis hin zum Locationmanagement. Betreut und gecoacht werden sie dabei eng durch erfahrene Ausbildungsverantwortliche.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Gute Eventproduktionen brauchen Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Wer diese Menschen selbst ausbildet, sichert nicht nur den eigenen Nachwuchs, sondern gestaltet die Branche langfristig mit.

Ausbildung als Teil der Personalstrategie

Die eigene Ausbildung ist fu?r die b&b group kein Randthema, sondern ein zentraler Baustein ihrer langfristigen Personalstrategie. Ziel ist es, Fachkräfte im eigenen Haus aufzubauen, weiterzuentwickeln und dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Gerade fu?r einen integrierten Produktionspartner, der mit eigener Crew und eigener Werkstatt arbeitet, ist gut ausgebildetes Personal die Grundlage dafu?r, Leistung, Fachkompetenz und Verantwortung aus einer Hand anbieten zu können.

Fu?r das Ausbildungsjahr 2027/2028 sucht die b&b group weiterhin Menschen, die anpacken und mitgestalten wollen. Weitere Informationen zu Ausbildung und offenen Stellen gibt es unter www.bb-et.de im Bereich Jobs.

Die b&b group ist ein integrierter Produktionspartner für Events und Messen mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart. Das Unternehmen bündelt Live-Inszenierung (LIVE), digitale Produktion (CONNECT)und räumliche Produktion (SPACE)unter einer Gesamtverantwortung mit hoher Eigenerbringung: 60 Mitarbeitende, 7.850 m² Mietpark, 950 m² Hybrid-Studio GATE22, eigene Streaming-Plattform PIXSTREAM, eigene Werkstatt und eigene Crew. Das Unternehmen ist nach ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement zertifiziert; die Zertifizierung wird durch die CEA Certification GmbH geprüft. Seit über 25 Jahren im Markt, deutschland- und europaweit.

Weitere Informationen: https://www.bb-et.de/