Fachkraft für Rufanlagen nach DIN VDE 0834: Jetzt letzte Plätze für den nächsten Schulungstermin sichern.

Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte, Planer, Errichter, Betreiber und technische Verantwortliche, die ihre Kenntnisse vertiefen und sich gezielt auf die abschließende Sachkundeprüfung vorbereiten möchten.

Rufanlagen übernehmen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Reha-Zentren und weiteren sensiblen Einrichtungen eine zentrale Aufgabe. Sie ermöglichen schnelle Hilfe im Notfall, unterstützen sichere Abläufe und tragen maßgeblich zum Schutz von Patienten, Bewohnern und Personal bei. Damit diese Systeme jederzeit zuverlässig funktionieren, sind fundierte Fachkenntnisse und die sichere Anwendung der geltenden Anforderungen unverzichtbar.

Wer sich mit Planung, Errichtung, Betrieb oder Instandhaltung von Rufanlagen beschäftigt, sollte die aktuellen Vorgaben der DIN VDE 0834 nicht nur kennen, sondern auch sicher in der Praxis umsetzen können. Genau hier setzt die Online-Schulung „Fachkraft für Rufanlagen nach DIN VDE 0834“ der Unternehmensberatung Wenzel an.

Praxisnahes Wissen statt reiner Theorie:

Die Schulung vermittelt einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der DIN VDE 0834 und verbindet rechtliche Grundlagen mit technischem Praxiswissen. Die Teilnehmer lernen den Aufbau und die Funktionsweise verschiedener Rufanlagensysteme kennen und erhalten wertvolle Hinweise für Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung.

Darüber hinaus werden typische Fehlerquellen aus der Praxis, Dokumentationspflichten sowie die fachgerechte Umsetzung der normativen Anforderungen behandelt. Ziel ist es, den Teilnehmern mehr Sicherheit bei ihren täglichen Aufgaben zu vermitteln und sie optimal auf die abschließende Sachkundeprüfung vorzubereiten.

Für Fachkräfte mit Verantwortung:

Die Schulung richtet sich insbesondere an Fachkräfte, Planer, Installateure, Errichter, Betreiber und technische Verantwortliche, die künftig Verantwortung für Rufanlagen übernehmen oder ihr bestehendes Fachwissen gezielt erweitern möchten. Durch den hohen Praxisbezug erhalten die Teilnehmer direkt anwendbares Wissen für ihren beruflichen Alltag.

Jetzt anmelden

Die Online-Schulung findet am 06. Oktober 2026 statt. Da der Termin kurz bevorsteht, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Wer seine Kenntnisse im Bereich Rufanlagen nach DIN VDE 0834 erweitern und sich fachlich auf den neuesten Stand bringen möchte, sollte sich jetzt noch einen der verfügbaren Plätze sichern.

Die Unternehmensberatung Wenzel zählt zu den führenden Anbietern für Schulungen und Beratung in den Bereichen Brandschutz, Sicherheitstechnik, DIN 14675 und Rufanlagen nach DIN VDE 0834. Das Unternehmen unterstützt Fachkräfte, Planer, Errichter und Betreiber mit praxisnahen Weiterbildungen zu Brandmeldeanlagen, Sprachalarmanlagen, Rufanlagen, Feststellanlagen sowie zahlreichen weiteren Themen der technischen Gebäudeausrüstung. Durch die Kombination aus aktuellem Normenwissen, langjähriger Praxiserfahrung und verständlich vermittelten Schulungsinhalten trägt die Unternehmensberatung Wenzel dazu bei, Fachkräfte nachhaltig zu qualifizieren und Unternehmen bei der normgerechten Umsetzung sicherheitstechnischer Anforderungen zu unterstützen.