Fahrsicherheits-Schulung am 10. Oktober 2026 in Salem

SBS Fleet-Competence veranstaltet am 10. Oktober 2026 eine ganztägige Schulung zum Thema Fahrsicherheit im Schulungsraum des Gewerbeparks Salem. Die Veranstaltung richtet sich an Berufskraftfahrer und vermittelt als anerkanntes Modul im Sinne des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes (BKrFQG) praxisnahes Wissen zu technischen Sicherheitssystemen sowie zur Risikobewusstsein im Straßenverkehr. Noch sind Plätze verfügbar; die Teilnahmegebühr beträgt 129 Euro.

Die Schulung umfasst zwei anerkannte Kenntnisbereiche gemäß BKrFQG: Modul 1.2 zur Kenntnis der technischen Merkmale und der Funktionsweise der Sicherheitsausstattung sowie Modul 3.1 zur Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des Straßenverkehrs und Arbeitsunfälle. Beide Module sind darauf ausgelegt, Fahrern das operative Fachwissen zu vermitteln, das sie für einen sicheren, gesetzeskonformen und effizienten Fahrzeugbetrieb im Berufsalltag benötigen.

„Fahrer, die die Sicherheitsausstattung ihres Fahrzeugs kennen und verstehen, treffen im kritischen Moment die richtigen Entscheidungen. Genau dieses Wissen vermitteln wir in unserer Schulung: praxisnah, verständlich und rechtssicher aufbereitet.“

– Olaf Horwarth, Inhaber und Sachverständiger, SBS Fleet-Competence

Inhaltlicher Schwerpunkt des ersten Moduls ist die Funktionsweise sicherheitsrelevanter Fahrzeugsysteme. Die Teilnehmer erhalten fundiertes Wissen darüber, wie die Sicherheitsausstattung moderner Nutzfahrzeuge arbeitet, wie Verschleiß durch sachgemäße Bedienung minimiert werden kann und wie Fehlfunktionen frühzeitig erkannt sowie verhindert werden. Dieses Wissen ist unmittelbar anwendbar und trägt dazu bei, Fahrzeugschäden zu reduzieren und die Betriebssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

Das zweite Modul widmet sich der Bewusstseinsbildung für Risiken im Straßenverkehr und bei Arbeitsunfällen. Fahrer lernen, typische Gefahrensituationen systematisch zu erkennen, ihr eigenes Risikoverhalten zu reflektieren und präventive Maßnahmen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Dieser Ansatz verbindet rechtliche Anforderungen mit praktischer Handlungskompetenz und stärkt die persönliche Verantwortung jedes Fahrers.

„Risikobewusstsein lässt sich nicht aus einem Handbuch lesen. Es entsteht durch strukturiertes Lernen, das Fahrer dort abholt, wo sie täglich arbeiten. Unsere Schulungen sind so konzipiert, dass das Wissen direkt in die Praxis übertragen werden kann.“

– Olaf Horwarth, Inhaber und Sachverständiger, SBS Fleet-Competence

Die Schulung findet am 10. Oktober 2026 von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr im Schulungsraum des Gewerbeparks Salem, 1. Obergeschoss, In Oberwiesen 16, 88682 Salem, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 129 Euro pro Person. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich; Anmeldungen sind über das SBS-Portal unter portal.sbs-info.de/event/01KB2E0KAFPW3KKDBX7AZHAVVY möglich. Da noch Plätze verfügbar sind, empfiehlt SBS Fleet-Competence eine frühzeitige Anmeldung.

Olaf Horwarth ist offizielles Mitglied im Tachographenforum der EU-Kommission und in weiteren Arbeitsgruppen der EU aktiv. Er ist gefragter Ansprechpartner zu den Themen Digitale Fahrtenschreiber, Sozialvorschriften und Ladungssicherung – auch bei Schwerlastkontrollen der Polizei und als Gutachter vor Gericht. Mit seiner Firma SBS Fleet-Competence schult und berät er Fahrer und Unternehmen, die Fahrzeuge über 2,8 t bzw. mit mehr als neun Sitzplätzen einsetzen.

Seine umfangreichen Praxiserfahrungen erwarb der zertifizierte Trainer und Berater in zahlreichen leitenden und geschäftsführenden Positionen in verschiedenen Verkehrsbetrieben (Güter- und Personenverkehr) sowie noch heute gelegentlich als Fahrer von Bus und Lkw. Diese Erfahrungen fördern die Akzeptanz der Teilnehmer und somit den nachhaltigen Lernerfolg. SBS ist zudem als Ausbildungsstätte nach dem BKrFQG in vielen Bundesländern anerkannt.