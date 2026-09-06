Faustball-Dominator zu Gast: TSV Pfungstadt beim Champions Cup 2026 in Ahlhorn

Mit dem TSV Pfungstadt kommt beim EFA 2026 Fistball Women s and Men s Champions Cup am 19. und 20. September 2026 eine der dominierenden Kräfte im deutschen Faustball nach Ahlhorn.

Der TSV Pfungstadt blickt auf 47 Spielzeiten und 23 Deutsche Feld-Meisterschaften zurück. Zwischen 2010 und 2024 blieb der Verein nahezu dauerhaft erfolgreich. Hinzu kommen 13 Europapokale und vier Weltpokale. Im Umfeld des Vereins stehen zahlreiche Ex-Nationalspieler und Nationalspieler wie Patrick Thomas, Sebastian Thomas, Dennis Gruber sowie Ajith und Andrew Fernando. Trainer Dieter Thomas ist ehemaliger Spitzenspieler und Rekordnationalspieler Deutschlands. In Ahlhorn zählt Pfungstadt damit zum engsten Favoritenkreis.

Ein Turnier dieser Klasse ist auf verlässliche Partner angewiesen. Samuel Stoll Immobilien begleitet den Champions Cup 2026 als Sponsor. Als regional tätiger Immobilienpartner steht das Unternehmen für Kompetenz rund um Kauf, Verkauf und Vermittlung von Immobilien und unterstreicht mit seinem Engagement die Verbundenheit mit dem regionalen Sport.

Der EFA 2026 Fistball Champions Cup steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Olaf Lies, der die Schirmherrschaft für das gesamte Turnier übernommen hat. Den Männerwettbewerb begleitet zusätzlich der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, als Schirmherr.

Tickets und weitere Informationen unter championscup.ahlhornersv.de.