Finanz-App weiter entwickelt: ?finanzexperte.eu? mit neuartiger Auswertungsfunktion und Service

Nils Thom, Geschäftsführer der CEB Bankshop AG, erläutert die Idee der neuen App: ?Finanzguru, Check24, Clark, Oskar ? all diese Plattformen versprechen, sich transparent und sicher um die Versicherungen oder Geldanlagen der Kundinnen und Kunden zu kümmern. Sie geben Ihre Verträge ein und die Apps sagen, wann welcher Vertrag kostengünstiger oder mit mehr Rendite umgestellt werden kann. Sie können heutzutage sogar über diese Apps die Verträge kündigen. Alles schnell, transparent und sicher, so die Werbeversprechen. Mit zwei der wichtigsten Fragen lässt man Sie aber allein. Denn wenn Sie die Verwaltung Ihres Eigentums, der Versicherungen, des Vermögens sowie die Einkommenssicherung und Altersvorsorge selbst übernehmen wollen, brauchen sie alle Grundkennt-nisse dieser Bereiche und das Wissen um die aktuellen Entwicklungen des Versicherungs- und Kapitalmarktrechts. Wer weiss schon, wie viel Rente er im Falle einer schweren Erkrankung, die die Berufsausübung unmöglich macht, bekommt und in welchen Fällen tatsächlich gezahlt wird? Und wer kann einschätzen, welche Altersbezüge er für seinen Lebensstandard tatsächlich braucht??

Thom ergänzt: ?Andererseits entfernen sich die Versicherungs- und Kapitalmarktunternehmen zu-nehmend von den Kundinnen und Kunden. Diese zunehmende Distanz können auch die wohlbeworbenen Apps und Portale nicht verringern oder überbrücken. Kurz gesagt, bleiben die Verbraucherinnen und Verbraucher mit allen Fragen zu Details, Vertragsklauseln, Abwicklungsangelegenheiten in Schaden- und Zahlungsfällen auf die telefon- oder emailbasierte Kommunikation mit fremden Bearbeiterinnen und Bearbeitern in den großen Gesellschaften verwiesen.

Deshalb haben wir unsere App weiter entwickelt und nun die neue App ?finanzexperte.eu? in den Markt eingeführt. Für uns mit gut 30 Jahren Erfahrung und Sitz in Deutschland stehen die Kundinnen und Kunden mit ihren Zielen im Zentrum. Aus den aktuellen Daten zu Einkommen, Vermögen, persönlicher Situation, Versicherungen und Zielsetzungen sowie vor allem mit dem direkten Kontakt zu persönlich verantwortlichen Bankshop-Beraterinnen und -Beratern analysiert ein digital gestütztes und zertifiziertes Auswertungstool auf ?finanzexperte.eu? den tatsächlichen Ist-Stand und errechnet die optimierten Lösungsvorschläge für die Kundinnen und Kunden. Transparent und direkt nachvollziehbar. Vor allem sind diese Lösungsvorschläge abseits von Vorzugsprodukten einzelner Gesellschaften, Banken, Apps und Portalen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein auf die Absicherungs- und Vorsorgeabsicht der Kundinnen und Kunden ausgelegt. Diese optimierten Vorschläge sind die Grundlage der weiteren persönlichen Beratung.

Damit verbindet ?finanzexperte.eu? die Vorzüge digitaler Apps mit der transparenten, vertrauensvollen und kundennahen Beratung und dem Service durch einen persönlichen Bankshop-Berater für alle Fälle der Hilfestellung, Erläuterung und nicht zuletzt im ?Ernstfall? bei Unfall, Krankheit, Verlust oder Diebstahl.?

Die weiter entwickelte App finden Sie unter www.finanzexperte.eu.