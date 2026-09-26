Finanzierung eines Haupt-Assets und neue Bohrdaten!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Wolframmarkt ist 2026 von einer angespannten Versorgungslage geprägt. S&P Global zufolge stiegen die APT-CIF-Preise seit Jahresbeginn von 83 USD je Kilogramm WO3 im Januar auf 340 USD je Kilogramm WO3 im Juli. Das entspricht mehr als einer Vervierfachung. APT steht für Ammoniumparawolframat, ein wichtiges Zwischenprodukt der Wolframverarbeitung. Die Entwicklung trifft auf eine stark konzentrierte Lieferkette. S&P Global zufolge entfallen auf China rund 79 Prozent der weltweiten Wolframbergbaukapazität und rund 85 Prozent der APT-Raffineriekapazität.

Im Februar 2025 erließen das chinesische Handelsministerium und die Zollverwaltung Exportkontrollen für 25 Produkte aus fünf Metallkategorien, darunter Wolfram. Für die USA und ihre Verbündeten wächst damit die Bedeutung von nachvollziehbaren Lieferquellen außerhalb Chinas. Das ist ein günstigeres Marktumfeld für ex-chinesische Projekte.

Für Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) kommt diese Entwicklung zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen…

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Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Unternehmensquellen: Blue Moon 14.09.2026