Fink IT-Solutions erhält SAP Gold Partner Status

Das Würzburger Unternehmen Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG (Fink IT) hat erneut Grund zur Freude. Bereits im November 2019 konnte das von Christian Fink gegründete Unternehmen sein 15-jähriges Bestehen feiern. Nun hat es von SAP den Gold Partner Status erhalten, ebenso wie die Anerkennung als SAP Partner mit SAP Recognized Expertise (REX) im Bereich Public Sector.

“Seit Jahren unterstützen wir Bund, Länder, Kommunen, Städte, öffentliche Unternehmen und Hochschulen bei der Transformation und Digitalisierung ihrer Prozesse. Zudem stehen wir unseren Kunden bei neuen Herausforderungen im Bereich der Energiewende und E-Mobilität zur Seite und leisten somit einen wichtigen Beitrag für nachhaltige Lösungen. Wir sind stolz unsere Kompetenz und Leistungsfähigkeit nun auch mit diesen beiden Auszeichnungen nach außen hin dokumentieren zu können.“, erläutert Christian Fink, CEO von Fink IT-Solutions.

Fink IT-Solutions ist ein SAP-Beratungshaus mit Schwerpunkt auf OpenText-Integration, Warehouse Management, Instandhaltung und SAP Cloud Platform. Weltweit werden Kunden von Fink IT bei der erfolgreichen Transformation und Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützt. Darüber hinaus bietet Fink IT mit der FITS/eMobility Cloud® eine auf der SAP Cloud Platform basierenden Lösung für intelligentes Fuhrparkmanagement mit Connected Car, gepaart mit Smart City Lösung für die Anbindung und das Management von Parkplatzsensoren und Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen hat neben dem Hauptsitz in Würzburg eine Zweigstelle in Köln und beschäftigt aktuell über 45 festangestellte Mitarbeiter.