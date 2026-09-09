First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse und erweitert Explorationsprofil bei San Dimas

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse von seinem laufenden Explorationsprogramm 2026 bei seiner Silber-/Goldmine San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Jüngste Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte in mehreren Gebieten des Distrikts San Dimas, was Möglichkeiten zur Ressourcenumwandlung und zum Wachstum der Mineralressourcen im Umfeld der Mine unterstützt. Darüber hinaus haben neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo das Explorationsprofil des Distrikts erweitert und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 des Unternehmens identifiziert, das geplante Bohrungen auf insgesamt etwa 117.000 Metern („m“) umfasst.

„San Dimas bestätigt weiterhin seine Position als eines unserer vielversprechendsten und beständigsten Bergbaugebiete“, sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. „Die jüngsten Bohrergebnisse ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im Rahmen von Programmen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung, was das Wachstumspotenzial etablierter Erzgangsysteme im Umfeld der Mine stärkt und gleichzeitig das Explorationsprofil bei Convención und El Cristo erweitert. Mit etwa 117.000 m an geplanten Bohrungen im Jahr 2026 treiben wir eines der größten Explorationsprogramme des Unternehmens voran, das auf die Umwandlung von Mineralressourcen, die Erprobung neuer Ziele und die Identifizierung zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten im gesamten Distrikt San Dimas ausgerichtet ist.“

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE DER BOHRUNGEN

Im Rahmen von Explorationsbohrungen bei San Dimas wurden bedeutende Silber- („Ag“) und Gold-(„Au“)-Mineralisierungen über mehrere Erzgangsysteme hinweg durchteuft, was sowohl die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine als auch umfassendere Explorationsmöglichkeiten im Distrikt unterstützt. Im Jahr 2026 wurden bis dato insgesamt etwa 89.000 m der geplanten rund 117.000 m an Explorationsbohrungen abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten auf Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung im West Block, Central Block und Graben Block sowie auf Folgebohrungen im Abbaugebiet El Cristo und der kontinuierlichen Zielerprobung im East/Arana Block lag.

Die jüngsten Ergebnisse umfassen hochgradige Abschnitte von Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung innerhalb des Erzgangkomplexes Sinaloa-Elia, die kontinuierliche Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung beim Erzgangsystem Coronado-Carmen Escobosa im West Block, die Bestätigung eines neuen Ziels nördlich des Erzgangs Jessica bei Convención sowie vielversprechende erste Ergebnisse von den Erzgängen Luz und Patricia im Abbaugebiet El Cristo. Ausgewählte bedeutsame Abschnitte sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Hauptzielgebiete sind in Abbildung 1 dargestellt.

Erzgangkomplex Sinaloa-Elia

Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen beim historischen Erzgangkomplex Sinaloa-Elia ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte, was die Kontinuität und das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen des Systems weiter unterstützt. Neue Bohrergebnisse erweitern die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus in Richtung Osten, Westen und lokal in Einfallrichtung. Infill-Bohrungen ergaben zudem mächtige, hochgradige Abschnitte, die eine höhere Konfidenz in das mineralisierte System und die potenzielle Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen unterstützen, was zusätzliche Unterstützung für die zukünftige Minenplanung bietet (Abbildung 2).

Erzgang Convención

Im Rahmen geologischer Analysen und Zielermittlungen im Umfeld des Erzgangs Jessica wurden mehrere historische anomale Erzgang- und Brekzienabschnitte identifiziert, die als Nachweis für das Vorkommen einer Struktur im Hangenden reinterpretiert wurden. Erste Testbohrungen bei diesem Ziel ergaben fünf bedeutende Abschnitte in sieben Bohrlöchern, was die Explorationshypothese unterstützt (Abbildung 3). Die Struktur, der Erzgang Convención, wurde etwa 100 m nördlich von Jessica durchteuft und könnte eine potenzielle kurzfristige Abbaumöglichkeit darstellen. Der angepeilte Erzgang ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, was weitere Folgebohrungen in diesem Gebiet unterstützt (Abbildung 4).

Komplex Coronado-Carmen Escobosa

Der Schwerpunkt der Bohrungen im West Block lag auf den Erzgängen Coronado und Carmen Escobosa. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 wurden in die vermutete Mineralressourcen für San Dimas einbezogen und stellen die Grundlage für Folgebohrungen im Jahr 2026 dar. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen die Interpretation von Coronado und Carmen Escobosa als mineralisiertes System mit zwei Erzgängen mit kontinuierlichem Potenzial für das Hinzukommen von Mineralressourcen (Abbildung 5).

Bei Carmen Escobosa ergaben fünf Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, zusammen mit einem Bohrloch, das auf östliche Erweiterung anpeilte, bedeutende Abschnitte. Das Ziel ist etwa 400 m westlich dieser neuen Abschnitte weiterhin offen, was weitere Folgebohrungen entlang des Streichens unterstützt (Abbildung 6). Bei Coronado ergaben drei Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, ebenfalls bedeutsame Abschnitte, was das Potenzial zur Erweiterung des mineralisierten Profils im West Block weiter unterstützt (Abbildung 7).

Mine El Cristo

Die Explorationsaktivitäten wurden auf das Abbaugebiet El Cristo erweitert – die südlichsten in der Vergangenheit abgebauten Gebiete im Konzessionsgebiet. Die bisherigen Ergebnisse lieferten hochgradige Silber- und Goldabschnitte von den Erzgängen Luz und Patricia, was Folgebohrungen zur Bewertung der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung unterstützt. Ausgewählte Analyseergebnisse von Bohrlöchern und Erzgangabschnitten mit wahrer Mächtigkeit umfassen:

Es ist davon auszugehen, dass das Bohrprogramm 2026 bei San Dimas die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine weiter vorantreibt und gleichzeitig zusätzliche Ziele im gesamten Distrikt erprobt. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen das Potenzial für ein Mineralressourcenwachstum innerhalb etablierter Erzgangsysteme und heben neue Möglichkeiten bei Convención und El Cristo für Folgebohrungen hervor.

Anmerkungen:

Bei allen Bohrlöchern handelt es sich um Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + [Au (g/t) * 75].

Die in Metern angedeuteten „Von“- und „Bis“-Längen; die wahre Mächtigkeit des Erzgangabschnitts wird pro Bohrloch und unter Berücksichtigung der Erzgangneigung berechnet.

Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

San Dimas: Signifikante Silber- und Goldabschnitte aus Bohrlöchern wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der unbegrenzten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 171 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, „COG“) und einer Mindestlänge der Zusammensetzung von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Als interne Verdünnung wurde maximal 1 m unterhalb des Mindest-COG zugelassen. Soweit dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte für kurze Abschnitte eine einzelne Probe unterhalb des COG, deren Gehalt jedoch >70 g/t AgÄq betrug, in der Zusammensetzung einbezogen werden.

Sofern vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit einem Analyseergebnis von mehr als 1000 g/t AgÄq in jedem Abschnitt als „einschließlich“ hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic folgen festgelegten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle („QA/QC“), wobei Standardproben, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Aufzeichnung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, während die verbleibende Hälfte vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Bohrkernproben werden an das Zentrallabor von First Majestic („Zentrallabor“) (ISO 9001:2015) übermittelt. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt mittels 30-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AU-AA13) bestimmt. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14) erneut analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAG-13) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.

Weitere Informationen zu Fragen der QA/QC sowie zur Datenüberprüfung, zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen wesentlich beeinträchtigen könnten, siehe das zuletzt eingereichte Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie den zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar ist und bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten überprüft, darunterliegende Probenahme-, Analyse- und Testdaten.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada, deren Betrieb das Unternehmen derzeit wieder aufnimmt.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Gesamtlänge der für 2026 bei San Dimas geplanten Bohrungen; das Potenzial für ein künftiges Wachstum der Mineralressource bei San Dimas; das Potenzial des Erzgangs Convención, eine kurzfristige Abbaumöglichkeit bei San Dimas darzustellen; sowie die Pläne des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas und die Ergebnisse dieses Programms. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen diese beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „voraussehen“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „könnte“, „wird“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „vorausschauen“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „könnte“, „möglicherweise“, „sollte“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Communities; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch zuständige Behörden; die Nichterfüllung vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Veränderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des Betriebs rechtfertigen und stützen würden, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Warnhinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ im Sinne von Regel 3b-4 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das kanadisch-amerikanische Multi-Jurisdictional Disclosure System in Anspruch zu nehmen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Lagerstätten möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapierbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten festlegt, die wissenschaftliche und technische Informationen über die wesentlichen Mineralprojekte des Emittenten betreffen.

ANHANG – ANGABEN ZU DEN Bohrlöchern

Anmerkungen:

Alle Koordinaten der Bohrkragen werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mithilfe von Totalstationen ermittelt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Referenzsystem dient.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.