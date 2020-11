FlexCredit – Jetzt Wünsche erfüllen und bis zu 6 Monate später zurückzahlen

OYAK ANKER Bank bietet ab sofort bei Beantragung eine taggleiche Auszahlung

Das Beste: Der Antrag kann digital, schnell und unkompliziert abgeschlossen werden

Gute Nachrichten für alle, die nicht länger darauf warten wollen, sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Lassen Sie stattdessen die Kreditraten warten: Mit dem FlexCredit bietet die Frankfurter OYAK ANKER Bank ihren Privatkunden ab sofort ein neues Kreditprodukt an. Die Verzinsung beginnt ab der Kreditauszahlung, aber mit der ersten Rate kann in einem halben Jahr begonnen werden. Zudem profitieren sämtliche Kunden von einem bonitätsunabhängigen effektiven Jahreszins von gerade einmal 3,39 %*, einer taggleichen Auszahlung bei einem Kreditbetrag bis 10.000 Euro und einer Laufzeit von 12 bis 72 Monaten.

“Maximale Transparenz und Flexibilität sind selbstverständliche Bestandteile des modernen Bankgeschäfts. Im Interesse unserer Kunden passen wir unsere Produkte und Dienstleistungen permanent an die Anforderungen der Zeit an und richten sie exakt auf die aktuellen Bedürfnisse aus”, erklärt OYAK ANKER Bank Geschäftsleiter Ümit Yaman.

Ein weiterer Vorzug für alle Privatkunden ist das digitale, schnelle und unkomplizierte Antragsverfahren, für welches die OYAK ANKER Bank in der Vergangenheit immer wieder gelobt wurde. “Die Stärke der OYAK ANKER Bank basiert nicht nur auf über 60 Jahren Erfahrung und Expertise in Deutschland und Europa. Mit der Expertise und dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir dafür gesorgt, dass das digitale Serviceangebot für unsere Kunden weiter ausgebaut werden konnte. Mit dem gleichen Ehrgeiz haben wir auch unser Produktportfolio ergänzt und weiterentwickelt”, fasst Ümit Yaman zusammen.

Gemäß dem Unternehmens-Slogan “Digital.Innovativ.Robust” habe man sich bei allen Kreditprodukten bereits seit Jahren maßgeschneiderte Lösungen zum Ziel gesetzt.

Innovativ und mit dem Komfort einer modernen Benutzer-Führung kann der FlexCredit auf http://www.oyakankerbank.de schnell beantragt werden. “Günstig, flexibel und schnell verfügbar – Ohne Papierkram zum Online-Kredit und dank der Ratenpause von bis zu 6 Monaten verschaffen Sie sich Ihren finanziellen Spielraum und das mit einem Top-Zinssatz”, unterstreicht Herr Yaman.

Die 1958 gegründete OYAK ANKER Bank GmbH bietet unter anderem Konsumentenkredite und Geldanlageprodukte an. In den vergangenen Jahren wurde die Bank mehrfach, auch von der Stiftung Warentest, für ihre Qualität und die hervorragenden Konditionen ihrer Produkte ausgezeichnet. 2018 gehört die OYAK ANKER Bank GmbH zum dritten Mal zu den Preisträgern des Zins-Awards.

Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist seit 60 Jahren auf dem deutschen Markt vertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechte Angebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihre individuellen Lösungen für Privatkunden aus.

*Bonität vorausgesetzt. Repräsentatives Beispiel gem. ? 6a Preisangabenverordnung: Nettokreditbetrag 5.000,00 Euro, Laufzeit 60 Monate, effektiver Jahreszinssatz 3,39 %, fester Sollzinssatz 3,34 % p.a., erste Rate à 76,17 Euro, 54 Folgeraten à 100,00 Euro, Gesamtbetrag 5.476,17 Euro. Anbieter: OYAK ANKER Bank GmbH, Lyonerstr. 9, 60528 Frankfurt am Main.

Pressekontakt:

Pressekontakt: Frau Yesim Cevik Tel: 069 2992297-171 E-Mail: mailto:presse@oyakankerbank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72853/4755546 OTS: OYAK ANKER Bank GmbH

Original-Content von: OYAK ANKER Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell