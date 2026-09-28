Flowserve skaliert BENS OMS auf alle Standorte

Wie Flowserve mit BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar eine weltweit einheitliche SAP-Druckinfrastruktur schuf

01 Flowserve und Suchy MIPS: Eine vertrauensvolle Partnerschaft in Deutschland seit 2011

Die Flowserve Corporation mit Hauptsitz in Irving, Texas, ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Strömungstechnologie-Lösungen für Energie-, Öl- und Gas- sowie Industrieanwendungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 19.000 Mitarbeitende und betreibt Standorte in über 50 Ländern.

Bereits seit 2011 nutzt Flowserve in der deutschen Landesgesellschaft den BENS Server von Suchy MIPS für das SAP-Output-Management. Die Lösung bewährte sich über viele Jahre hinweg als stabile und leistungsfähige Basis für die Druck- und Dokumentenprozesse.

Der Einsatz beschränkte sich bislang auf Deutschland, wo die Administration eigenständig erfolgte. Die positiven Betriebserfahrungen bildeten später die Grundlage für den Entschluss, die bestehende Architektur auf internationale Standorte zu übertragen.

02 Globale Einführung der Output-Management-Umgebung von Suchy MIPS in 2026

Mit dem Ziel, diese bewährte Architektur weltweit einzuführen, startete Flowserve die Planung einer global einheitlichen Output-Management-Umgebung. Im Fokus standen dabei eine hohe Systemverfügbarkeit, reduzierte Administrationsaufwände und eine zentrale, standardisierte Steuerung aller Druck- und Dokumentenprozesse innerhalb der internationalen SAP-Systemlandschaft.

03 Projektziele: Globale Vereinheitlichung und hohe Verfügbarkeit

Mit der geplanten Einführung von BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar auf globaler Ebene verfolgte Flowserve das Ziel, die Druck- und Dokumentenprozesse über alle SAP-Systeme hinweg zu standardisieren und gleichzeitig eine hohe Ausfallsicherheit sicherzustellen.

Die bestehende Systemlandschaft umfasste weltweit mehr als 1.000 Drucksysteme und über zehn SAP-Instanzen – eine komplexe Infrastruktur, die eine zuverlässige und skalierbare Architektur erforderte.

Im Rahmen eines mehrwöchigen Proof-of-Concepts arbeiteten die IT-Teams von Flowserve und Suchy MIPS eng zusammen. Ziel dieser Phase war die technische Validierung der Lösung unter realen Bedingungen sowie die Entwicklung einer Architektur, die den globalen Anforderungen gerecht wird.

Im Mittelpunkt standen dabei Redundanzmechanismen, die einen automatischen oder manuellen Wechsel auf einen zweiten BENS OMS Server ermöglichen, sowie die Implementierung datenbankbasierter Nutzungsprotokolle zur transparenten Auswertung von Druckaktivitäten und -volumina.

04 Lösung und Umsetzung mit BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar

Nach Abschluss der Testphase wurde die Lösung schrittweise in die internationale Systemlandschaft von Flowserve integriert. Im Zentrum stand dabei die Vereinheitlichung der zuvor dezentralen Druckumgebungen zu einer global konsistenten Plattform.

BENS OMS bildet hierbei die technische Basis und übernimmt die gesamte Steuerung des Output-Managements außerhalb der SAP-Systeme. Durch die Auslagerung der Spool-Verarbeitung in ein externes System konnten Lastverteilung und Überwachung erheblich verbessert werden. Gleichzeitig wurde die Administration der Druckumgebung deutlich vereinfacht, da die Lösung sowohl für SAP NetWeaver als auch für SAP S/4HANA verfügbar ist. Die entwickelte Systemarchitektur ist redundant ausgelegt und ermöglicht bei Verbindungsunterbrechungen ein automatisches oder manuelles Umschalten auf einen zweiten BENS OMS Server. Dadurch bleibt der Druckbetrieb auch bei Netzwerkausfällen jederzeit verfügbar.

Das BENS OMS Panel erweitert diese Struktur um eine intuitive Weboberfläche, über die Druckerdefinitionen und OMS-Parameter zentral gepflegt und automatisiert in alle angebundenen SAP-Instanzen übertragen werden. Damit entfällt die manuelle Synchronisation zwischen den einzelnen Systemen – ein entscheidender Schritt hin zu standardisierten Prozessen.

Ergänzend kommt PrintRadar zur Anwendung, das sämtliche Druckaktivitäten erfasst und in Echtzeit auswertbar macht. So erhält Flowserve ein transparentes Monitoring über Nutzung, Volumen und Auslastung aller Systeme – eine Grundlage für künftige Optimierungen und Kapazitätsplanung.

Neben der Steuerung der Spool-Verarbeitung umfasst BENS OMS auch Funktionen zur Erstellung, Aufbereitung, Anpassung und Konvertierung von Druckdaten sowie zur Dokumentenverteilung und Workflow-Steuerung. Damit wird das Output-Management zu einem vollständig integrierten Bestandteil der SAP-Prozesslandschaft.

„Die Umstellung der bisherigen Druckerkonfigurationen, die historisch gewachsen und sehr heterogen sind, ist eine Herausforderung, an der wir uns gerne messen lassen. Das gesamte Team hat sich über den Auftrag sehr gefreut – es ist für uns eine große Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“

— Waldemar Suchy, Geschäftsführer, Suchy MIPS GmbH

05 Ergebnisse und Mehrwert für Flowserve

Mit der weltweiten Einführung von BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar konnte Flowserve die Verwaltung seiner SAP-Druckumgebung deutlich vereinfachen und gleichzeitig die Betriebssicherheit erhöhen. Die neu geschaffene Architektur sorgt für eine stabile, skalierbare und einheitlich gesteuerte Systemlandschaft über alle Regionen hinweg.

Durch die zentrale Pflege der Konfigurationen im BENS OMS Panel entfallen redundante Verwaltungsaufwände und manuelle Abstimmungen zwischen einzelnen SAP-Instanzen. Änderungen lassen sich in kürzester Zeit systemweit ausrollen, was nicht nur die Fehleranfälligkeit reduziert, sondern auch die Reaktionsfähigkeit der IT-Teams verbessert.

Die Auslagerung der Spool-Verarbeitung in das externe Output-Management-System führt zudem zu einer höheren Performance und klaren Entlastung der SAP-Umgebung. In der Praxis ergeben sich daraus messbare Effizienzgewinne: Unternehmen berichten typischerweise von einer Zeitersparnis von bis zu 80 bis 90 Prozent bei der Druckerverwaltung in komplexen SAP-Landschaften.

Ergänzend liefert PrintRadar wertvolle Einblicke in die tatsächliche Nutzung der Drucksysteme. Die erhobenen Daten ermöglichen eine präzise Analyse der Druckvolumina und bieten damit eine fundierte Grundlage für Optimierungen im Betrieb und in der Kostensteuerung.

Darüber hinaus ermöglicht die Architektur, das Druckermanagement bei Bedarf an den zentralen Helpdesk auszulagern. Dadurch werden Supportprozesse vereinfacht und die SAP-Teams in den Landesgesellschaften spürbar entlastet.

„Unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen suchten nach einer ausfallsicheren Lösung für die Druckerverwaltung im SAP-Umfeld. Wir haben mit dem BENS Server seit 2011 sehr gute Erfahrungen gemacht – es gab nie Probleme. Deshalb haben wir BENS als globale Lösung für das Druckermanagement bei Flowserve vorgeschlagen.“

— Ole Flach, SAP Instance Management und Systems Analyst, Flowserve

06 Mehrwert für Flowserve

Mit der globalen Einführung von BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar hat Flowserve eine stabile und zukunftssichere Plattform für das Output-Management geschaffen. Die zuvor dezentralen Strukturen wurden durch eine einheitliche, skalierbare Lösung ersetzt, die weltweit einen konsistenten und transparenten Betrieb ermöglicht.

Die Zusammenarbeit zwischen Flowserve und Suchy MIPS zeigt, wie sich technische Komplexität durch gezielte Standardisierung und Automatisierung nachhaltig reduzieren lässt. Das Projekt verdeutlicht zudem, dass eine langjährig bewährte Lösung erfolgreich auf internationale Anforderungen übertragen werden kann – ohne Kompromisse bei Stabilität, Performance und Bedienbarkeit.

Mit dem globalen Rollout setzt Flowserve einen Maßstab für ein effizientes, hochverfügbares Output-Management in SAP-Umgebungen. Die flexible Architektur bietet darüber hinaus die Möglichkeit, künftige Entwicklungen und Erweiterungen problemlos zu integrieren – eine solide Grundlage für langfristige Betriebssicherheit und Prozessoptimierung.

Über Suchy MIPS GmbH

Die Suchy MIPS GmbH mit Sitz in München entwickelt seit 1990 Softwarelösungen für Druck- und Dokumentenmanagementprozesse. Dazu gehören die Erstellung, Aufbereitung, Anpassung und Konvertierung von Druckdaten, Dokumentenverteilung und Workflow-Steuerung. U. A ist die Firma Vertraglicher Softwarelieferant für Druckerhersteller, wie z.B. Lexmark (Lexington), Konica Minolta (Tokyo) und Canon (Venlo). Seit 2018 bietet das Unternehmen BENS OMS an – ein externes Output-Management-System für SAP-Systeme. Im Jahr 2023 wurde das System um das BENS OMS Panel erweitert – eine webbasierte Anwendungserweiterung für Drucker- und Output-Management. Die Lösungen sind SAP-zertifiziert und weltweit in produktionskritischen Umgebungen im Einsatz.

Über Flowserve

Flowserve Corporation (NYSE: FLS) mit Hauptsitz in Irving, Texas, ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Strömungstechnologie-Lösungen, darunter Pumpen, Ventile, Dichtungen und technische Serviceleistungen für Energie-, Öl- und Gas- sowie Industrieanwendungen. Flowserve beschäftigt über 19.000 Mitarbeitende und betreibt Standorte in mehr als 50 Ländern.

Kontakt

Suchy MIPS GmbH

Waldemar Suchy

E-Mail: w.suchy@suchymips.de

Internet: https://www.suchymips.de

Certified to ISO/IEC 27001:2022 (GMIT1207)

Besuchen Sie uns auf dem DSAG Kongress in Köln vom 06 bis 08 Okt. 2026 in Halle 2.2, Stand K6

Die Suchy MIPS GmbH mit Sitz in München ist ein spezialisierter Softwarehersteller für professionelles Output- und Printmanagement. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung von Druckprozessen in komplexen IT-Umgebungen.

Mit der Produktfamilie BENS bietet Suchy MIPS leistungsfähige Lösungen für das unternehmensweite Druckmanagement, insbesondere für SAP-Umgebungen. Das Portfolio umfasst intelligente Druckserver, SAP-integriertes Output Management, die Überwachung von Druckerinfrastrukturen sowie sichere Kommunikationslösungen für Cloud- und On-Premise-Systeme.

Als SAP-Partner unterstützt Suchy MIPS Unternehmen bei der zuverlässigen, effizienten und sicheren Verarbeitung geschäftskritischer Dokumente. Die Lösungen werden branchenübergreifend und international eingesetzt.

https://www.suchymips.de

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