FOCUS TOP BERATER 2021: [bu:st] gehört zu Deutschlands „Top Beratern“ im Automotive-Bereich

?Wir? freuen uns sehr über die Auszeichnung des Focus Magazins als Top Berater?2021 Automotive?, sagt Bernhard Pollety, CEO [bu:st] automotive. ?Gerade die hohe Anzahl an Kundenempfehlungen bestätigt unsere Kompetenz und Erfahrung, die wir in der operativen Projektarbeit im Projektmanagement,?in der Prozessmanagementberatung und in der Organisationsentwicklung leisten.?

Das branchenübergreifende Fachmagazin FOCUS-BUSINESS zeichnete am 13. März 2021 Deutschlands ?Top Berater 2021? in 38 Fachbereichen und Branchen aus. Auch wenn wir noch in vielen anderen Branchen unterwegs sind, die Kunden aus der Automobilindustrie haben uns von Anfang an begleitet.

Die entsprechenden Daten wurden im Auftrag von FOCUS von dem unabhängigen Research Institut FactField GmbH über eine Onlinebefragung im Befragungszeitraum 07. September bis 11. November 2020 erhoben. Empfehlungen wurden dabei durch Kollegen oder Kunden ausgesprochen. Unter ?Kollegen? fielen Unternehmensberater in den Positionen Geschäftsführer, Partner oder Principles. ?Kunden? bezieht sich auf Kunden von Unternehmensberatungen, speziell Entscheider in Unternehmen.

Nicht zuletzt ist diese Auszeichnung das Ergebnis der?leidenschaftlichen?Leistung?unserer MitarbeiterInnen?? ein großes Dankschön an Euch!? Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft?zusammen mit Euch und unseren Kunden Veränderung zu gestalten!

Den entsprechenden Beitrag und die Listung finden Sie im Fachmagazin FOCUS-BUSINESS in Form einer herausnehmbaren Beilage im FOCUS-Hauptmagazin 11/2021 vom 13.03.2021.

Die [bu:st] group ist ein erfolgreich wachsendes Beratungsunternehmen in München mit Schwerpunkten im Bereich der Analyse, Optimierung und Unterstützung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen. Durch professionelles Projekt- und Prozessmanagement und innovative Organisationsentwicklung helfen wir unseren Kunden seit über 20 Jahren zielführende Lösungen zu finden.?

