Forbes Travel Guide und Sharecare geben die weltweit ersten Gesundheitssicherheitsnachweise für Hotels und Resorts in 12 Ländern heraus

Mit dem „Gütesiegel“ für Gesundheitssicherheit können Hotels und andere Anlagen gekennzeichnet werden, die eine Verifizierung erreicht haben; es schafft Vertrauen bei Gästen und Reiseplanern

Forbes Travel Guide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=2116983452& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D40 88075451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbestravelguide.com%252F%26a%3DForbes%2 BTravel%2BGuide&a=Forbes+Travel+Guide) („FTG“), die weltweite Autorität für echten Fünf-Sterne-Service, und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h= 252750774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614- 1%26h%3D1901870879%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sharecare.com%252F%26a%3DSharec are&a=Sharecare , das digitale Gesundheitsunternehmen, das Menschen hilft, ihre gesamten Gesundheitsdaten an einem einzigen Ort zu verwalten, gaben bekannt, dass die ersten Hotels der Welt erfolgreich Sharecare Health Security VERIFIED? mit Forbes Travel Guide. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=279011 8296&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h %3D3217441267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabout.sharecare.com%252Fpress-releases%2 52Fforbes-travel-guide-and-sharecare-issue-worlds-first-health-security-verifica tions-to-29-hotels-and-resorts%252F%26a%3DSharecare%2BHealth%2BSecurity%2BVERIFI ED%25C2%25AE%2Bwith%2BForbes%2BTravel%2BGuide.&a=Sharecare+Health+Security+VERIF IED%C2%AE+mit+Forbes+Travel+Guide.) geworden sind. Die ersten VERIFIED? Immobilien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1814470598&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D1218495822% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbestravelguide.com%252Flanding%252Fhealth-secur ity-verified%26a%3Dinaugural%2BVERIFIED%25C2%25AE%2Bproperties&a=VERIFIED%C2%AE+ Immobilien) in 12 Ländern sind:

– Atlantis, The Palm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=195138947& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D 1391684145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.atlantis.com%252Fdubai%252Fatlantis-t he-palm%26a%3DAtlantis%252C%2BThe%2BPalm%25C2%25A0&a=Atlantis%2C+The+Palm%C2%A 0) (Vereinigte Arabische Emirate) – Baccarat Hotel New York (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=18429 44221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1% 26h%3D319223556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.baccarathotels.com%252F%26a%3DBa ccarat%2BHotel%2BNew%2BYork&a=Baccarat+Hotel+New+York) (Vereinigte Staaten) – Boston Harbor Hotel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=212750191 8&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h% 3D432656267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bhh.com%252F%26a%3DBoston%2BHarbor%2 BHotel&a=Boston+Harbor+Hotel) (Vereinigte Staaten) – City of Dreams – Nüwa Manila (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h= 3730141019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D30006 14-1%26h%3D3090983072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cityofdreamsmanila.com%252 Fen%252Fstay%252Fnuwa%26a%3DCity%2Bof%2BDreams%2B-%2B%25C2%25A0N%25C3%25BCwa%2 BManila&a=City+of+Dreams+-+N%C3%BCwa+Manila) (Philippinen) – Crown Towers Melbourne (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=155811 3399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%2 6h%3D2955824113%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownhotels.com.au%252Fmelbourne %252Fcrown-towers%26a%3DCrown%2BTowers%2BMelbourne&a=Crown+Towers+Melbourne) (Australien) – Drake Bay Getaway Resort (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1023 71236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1% 26h%3D1255747265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252F5 qZ4C1wDwBcMpwRofY5kMi%253Fdomain%253Ddrakebaygetaway.com%252F%26a%3DDrake%2BBa y%2BGetaway%2BResort&a=Drake+Bay+Getaway+Resort) (Costa Rica) – The Goring Hotel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=2168297049&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3 414273578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252FIcWvCgJP JQCAl5kRC8Pr1Y%253Fdomain%253Dthegoring.com%26a%3DThe%2BGoring%2BHotel&a=The+G oring+Hotel) (England) – Fairmont Grand Del Mar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=259722 0943&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%2 6h%3D3628892734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgranddelmar.com%252F%26a%3DFairmont% 2BGrand%2BDel%2BMar&a=Fairmont+Grand+Del+Mar) (Vereinigte Staaten) – The Hazelton Hotel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=181460718& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D 837236336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fthehazeltonhotel.com%252F%26a%3DThe%2BHaze lton%2BHotel&a=The+Hazelton+Hotel) (Kanada) – Katikies Mykonos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=4002989186&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3 808961546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.katikies.com%252Fkatikiesmykonos%252F% 26a%3DKatikies%2BMykonos&a=Katikies+Mykonos) (Griechenland) – Katikies Santorini (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=3728011581 &u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3 D2487407898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.katikies.com%252Fkatikieshotelsantor ini%252F%26a%3DKatikies%2BSantorini&a=Katikies+Santorini) (Griechenland) – Montage Los Cabos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1320363509& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D 1933338123%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.montagehotels.com%252Floscabos%252F%2 6a%3DMontage%2BLos%2BCabos&a=Montage+Los+Cabos) (Mexiko) – The Murray, Hong Kong (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1682859 314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26 h%3D1765621341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.niccolohotels.com%252Fen%252Fhote ls%252Fhongkong%252Fcentral%252Fthe_murray%252Findex.html%26a%3DThe%2BMurray%2 52C%2BHong%2BKong&a=The+Murray%2C+Hong+Kong) (Hong Kong) – NIHI SUMBA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1123460538&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D2507105 186%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnihi.com%252F%26a%3DNIHI%2BSUMBA&a=NIHI+SUMBA) (Indonesien) – The Post Oak Hotel in Uptown Houston (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000 614-1&h=3393815436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D3000614-1%26h%3D878267971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thepostoakhotel.com %252F%26a%3DThe%2BPost%2BOak%2BHotel%2Bat%2BUptown%2BHouston&a=The+Post+Oak+Ho tel+in+Uptown+Houston) (Vereinigte Staaten) – The Ritz-Carlton, Grand Cayman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1& h=1375567826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D300 0614-1%26h%3D3971641158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ritzcarlton.com%252Fen%2 52Fhotels%252Fcaribbean%252Fgrand-cayman%26a%3DThe%2BRitz-Carlton%252C%2BGrand %2BCayman&a=The+Ritz-Carlton%2C+Grand+Cayman) (Cayman-Inseln) – Salamander Resort & Spa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=31707 48330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1% 26h%3D1935522827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.salamanderresort.com%252F%26a%3 DSalamander%2BResort%2B%2526%2BSpa&a=Salamander+Resort+%26+Spa) (Vereinigte Staaten) – Solaz, Los Cabos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1594194320&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3 771360221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.marriott.com%252Fhotels%252Ftravel%252 Fsjdlc-solaz-a-luxury-collection-resort-los-cabos%252F%26a%3DSolaz%252C%2BLos% 2BCabos%25C2%25A0&a=Solaz%2C+Los+Cabos%C2%A0) (Mexiko) – The St. Regis San Francisco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1 683711911&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D300061 4-1%26h%3D1166651209%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.marriott.com%252Fhotels%252 Ftravel%252Fsfoxr-the-st-regis-san-francisco%26a%3DThe%2BSt.%2BRegis%2BSan%2BF rancisco&a=The+St.+Regis+San+Francisco) (Vereinigte Staaten) – Waldorf Astoria Las Vegas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=364 3191524&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614- 1%26h%3D745766878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hilton.com%252Fen%252Fhotels%2 52Flaswdwa-waldorf-astoria-las-vegas%252F%26a%3DWaldorf%2BAstoria%2BLas%2BVega s&a=Waldorf+Astoria+Las+Vegas) (Vereinigte Staaten)

Die Software-as-a-Service-Lösung (SAAS) von Sharecare legt eine globale Basis für die Gesundheitssicherheit fest. Hotels müssen ihre Gesundheitsprotokolle kontinuierlich anhand von mehr als 360 von Experten validierten Standards überprüfen. Mithilfe eines mobil-freundlichen KI-Chatbots zeigt das Verifizierungs-Dashboard den Echtzeit-Gesundheitssicherheitsstatus eines Objekts über Gesundheits- und Hygieneprotokolle, Reinigungsprodukte und -verfahren, Belüftung, physische Distanz, das Gasterlebnis und die Kommunikation mit Gästen und Mitarbeitern zur Gesundheitssicherheit.

Angesichts der entscheidenden Notwendigkeit, im Zeitalter von COVID-19 und darüber hinaus Vertrauen bei Gästen und Reiseplanern zu schaffen, wird die Verifizierung der Gesundheitssicherheit von Sharecare mit einem „Gütesiegel“ – der „Sharecare Health Security VERIFIED? with Forbes Travel Guide“-Plakette – versehen, das Hotels auf ihren Websites und auf ihrem Gelände anzeigen können.

Diese Nachricht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=1594849174&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D485095 1%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskift.com%252F2020%252F12%252F01%252Foprah-backed-he althcare-company-on-track-to-be-the-hotel-industrys-go-to-safety-standard%252F%2 6a%3DThis%2Bnews&a=Diese+Nachricht) folgt der Internova Travel Group (https://c2 12.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1&h=2369292526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D438456034%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Finternova.com%252Fint-sharecare%252F%26a%3DInternova%2BTravel%2BGroup&a=Inter nova+Travel+Group) Auswahl von Sharecare und Forbes Travel Guide zur Validierung der Verfahren und Protokolle in mehr als 50.000 Hotels, die über ihre Systeme gebucht wurden, wobei Internova davon ausgeht, dass jedes dieser Hotels bis Ende Q1 2022 Sharecare Health Security VERIFIED? with Forbes Travel Guide sein wird.

Weitere Informationen über die Wiederherstellung des Vertrauens der Gäste durch die Überprüfung der Gesundheitssicherheit von Sharecare finden Sie unter www.forbestravelguide.com/health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3000614-1& h=725369957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D300061 4-1%26h%3D3446624492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.forbestravelguide.com%252Fheal th%26a%3Dwww.forbestravelguide.com%252Fhealth&a=www.forbestravelguide.com%2Fheal th) . Die vollständige Liste der ersten VERIFIED? Hotels, Bilder und Zitate von Vordenkern der Gastfreundschaft finden Sie im https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=3000614-1&h=4044671921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den %26o%3D3000614-1%26h%3D1776838733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabout.sharecare.com% 252Fpress-releases%252Fforbes-travel-guide-and-sharecare-issue-worlds-first-heal th-security-verifications-to-29-hotels-and-resorts%252F%26a%3Dthe%2BSharecare%2B press%2Broom&a=Sharecare-Presseraum .

Über Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide ist das einzige unabhängige, globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants und Spas. Das Unternehmen, das 1958 als Mobil Travel Guide begann, schuf das erste Fünf-Sterne-Bewertungssystem in den Vereinigten Staaten. Heute reisen die inkognito arbeitenden Inspektoren von Forbes Travel Guide um die ganze Welt und bewerten Immobilien auf der Grundlage von bis zu 900 strengen, objektiven Standards. Forbes Travel Guide unterstützt auch das Gastgewerbe und andere dienstleistungsorientierte Unternehmen wie Luxusresidenzen, Gesundheitseinrichtungen und Privatclubs mit maßgeschneiderten Schulungslösungen, Bewertungsdiensten und der Schaffung maßgeschneiderter Dienstleistungsstandards. Weitere Informationen finden Sie unter partner.forbestravelguide.com.

Über Sharecare

Sharecare ist das führende digitale Gesundheitsunternehmen, das Menschen – unabhängig davon, wo sie sich auf ihrem Gesundheitsweg befinden – hilft, ihre Gesundheitsdaten an einem einzigen Ort zusammenzuführen und zu verwalten. Unsere umfassende und datengesteuerte virtuelle Gesundheitsplattform soll Menschen, Anbietern, Arbeitgebern, Gesundheitsplänen, Regierungsorganisationen und Gemeinden helfen, das individuelle und bevölkerungsweite Wohlbefinden durch positive Verhaltensänderungen zu optimieren. Angetrieben von unserer Philosophie, dass wir zusammen mehr erreichen können, setzen wir uns bei Sharecare dafür ein, jeden Einzelnen in seiner persönlichen Gesundheit zu unterstützen und hochwertige Pflege für alle zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=3000614-1&h=2941946907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De n%26o%3D3000614-1%26h%3D3826316643%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sharecare.com%25 2F%26a%3Dwww.sharecare.com&a=www.sharecare.com .

