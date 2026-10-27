Formerra passt Transportzuschlag angesichts des anhaltenden Kostendrucks im Fracht- und Logistikbereich an

Formerra, ein führendes Vertriebsunternehmen von Hochleistungswerkstoffen, kündigt eine Erhöhung seines Transportzuschlags an, um dem anhaltenden Kostenanstieg im Fracht- und Logistikbereich Rechnung zu tragen. Ab dem 2. November 2026 gilt für alle Sendungen in Nord-, Mittel- und Südamerika ein Zuschlag von 450 $ pro Lieferung.

Die Kosten im Fracht- und Logistikbereich sind stetig gestiegen, da die Branche mit höheren Betriebskosten, knapperen Kapazitäten und einem Mangel an qualifizierten Fahrern zu kämpfen hat. Gleichzeitig erreichten die Dieselpreise im September ein Allzeithoch.

„Die Frachtkosten in ganz Amerika sind nach wie vor hoch, und wir gehen nicht davon aus, dass sich die Situation in naher Zukunft entspannen wird“, sagte Tom Kelly, CEO von Formerra. „Mit dieser Anpassung können wir Kostensteigerungen und andere Marktbelastungen, auf die wir keinen Einfluss haben, teilweise abfedern und gleichzeitig den zuverlässigen Service aufrechterhalten, auf den sich unsere Kunden bei Formerra verlassen.“

Kunden sollten sich für weitere Informationen an ihren Formerra-Ansprechpartner wenden.

Über Formerra

Formerra ist ein führendes Vertriebsunternehmen von technischen Werkstoffen und verbindet die weltweit führenden Polymerhersteller mit Tausenden von OEMs und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität. Gestützt auf technisches und kaufmännisches Fachwissen bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus einem umfassenden Produktportfolio, einer starken Lieferkette, Branchenkenntnis, Service, führenden E-Commerce-Fähigkeiten und Innovationskraft. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen dabei, Produkte auf neue und bessere Weise zu entwerfen, auszuwählen, zu verarbeiten und zu entwickeln – und sorgt so für verbesserte Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Delivering Solutions. Enabling Success. Weitere Informationen finden Sie unter www.formerra.com.

Medienkontakt

Jackie Morris

Formerra

Marketing Communications Manager

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

QUELLE: Formerra

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.