Forward Deployed Engineering in EMEA: Wie Devoteam mit Teams und KI-Agenten die KI-Transformation in Unternehmen beschleunigt

Devoteam, ein auf KI, Cloud, Data und Cybersecurity spezialisiertes Technologieberatungsunternehmen, baut seine Forward Deployed Engineering Praxis (FDE) aus. Dazu bindet das Unternehmen Teams aus Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie KI-Agenten direkt in die zentralen Geschäftsbereiche seiner Kunden ein. So sollen Pilotprojekte schneller in produktiv eingesetzte Lösungen überführt werden.

FDEs erzielen konkrete KI-Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Der Ausbau reagiert auf die Nachfrage von Unternehmen, die technische Expertise direkt in ihren operativen Geschäftsbereichen benötigen, um KI unternehmensweit wirksam einzusetzen. Im Rahmen der FDE-Praxis arbeiten eingebundene Ingenieurinnen und Ingenieure sowie autonome Agenten in den bestehenden Umgebungen der Kunden. Sie beschleunigen die Überführung in den Produktivbetrieb und tragen dazu bei, Kosten in den Geschäftsbereichen zu senken. Die erweiterte Praxis baut auf Devoteams langjähriger Erfahrung mit KI-Projekten für Unternehmen und dem Betrieb autonomer Agenten in produktiven Kundenumgebungen auf.

„AI is moving faster than most companies can adopt it. Together with our partners, we are investing in our Forward Deployed Engineering Practice to solve this challenge“, erklärt Stanislas de Bentzmann, Co-founder und CEO von Devoteam.

Devoteam bildet die nächste Generation von FDEs in Europa aus

Um diese Kompetenzen gezielt auszubauen, startet Devoteam FDE Foundation by Devoteam – das erste Zertifizierungsprogramm für Forward Deployed Engineering eines europäischen Beratungsunternehmens. Das Programm bereitet Ingenieurinnen und Ingenieure auf den gesamten Einsatzzyklus vor: von der Analyse in den Geschäftsbereichen der Kunden bis zur produktiv eingesetzten Lösung. Der erste Jahrgang mit 20 Teilnehmenden startet am 12. Oktober 2026.

Weiterführende Informationen zu den Themen Forward Deployed Engineering bei Devoteam und zur Vorgehensweise, wie Unternehmen den Schritt von KI-Pilotprojekten in den Produktivbetrieb erfolgreich meistern, finden Interessierte direkt auf der Unternehmenswebsite.

Gemeinsam mit führenden Partnern zur Skalierung von KI

Devoteam plant, 2026 mehr als 300 Forward Deployed Engineers einzusetzen. Dabei profitiert das Unternehmen von Partnerakkreditierungen bei AWS, Google Cloud und Microsoft:

– AWS: Dazu zählt eine strategische Zusammenarbeit mit AWS über fünf Jahre, mit der FDE-Transformationen in der EMEA-Region skaliert werden sollen.

– Google Cloud: Ein FDE-Programm mit Google Cloud, in dessen Rahmen Devoteam-Ingenieurinnen und -Ingenieure in den kommenden zwölf Monaten zertifiziert werden.

– Microsoft: Darüber hinaus wurde Devoteam als Frontier Partner in Microsofts Forward-Deployed-Engineering-Ökosystem ausgewählt.

Weitere Kooperationen im Bereich Forward Deployed Engineering mit anderen Partnern sind in Vorbereitung.

Valon Rexhepi, Senior Vice President Cloud Platforms bei Devoteam, sagt dazu: „Die Skalierung von KI in Unternehmen erfordert umfassende technische Kompetenz sowie ein tiefes Verständnis für Branchen und Prozesse. Unsere FDEs von AWS, Google und Microsoft arbeiten direkt in den Teams unserer Kunden. Gemeinsam entwickeln sie konkrete Lösungen, mit denen KI-Agenten sicher in produktiven Umgebungen eingesetzt werden können.“

Sébastien Chevrel, Group Managing Director bei Devoteam, ergänzt: „Die erste Welle der KI hat die Produktivität Einzelner gesteigert. Die zweite Welle muss das Kerngeschäft transformieren. Deshalb bringen wir Forward Deployed Engineers und Agenten direkt dorthin, wo die Arbeit stattfindet. So beseitigen wir structural Engpässe, die Unternehmen bislang daran hindern, KI in großem Maßstab einzusetzen.“

Devoteam ist ein auf Technologieberatung spezialisiertes Unternehmen für Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, KI und Nachhaltigkeit. Seit 30 Jahren begleitet Devoteam Unternehmen durch die Entwicklung des Internets, der Cloud und heute durch die Möglichkeiten der KI. Mit unserer Expertise in KI-gesteuerter Technologieberatung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die den Erfolg unserer Kunden sichern und CIOs in eine KI-geprägte Zukunft führen.

Mit 11.000 Experten in 25 Ländern weltweit verfügen wir über die nötige Expertise, um groß angelegte Projekte erfolgreich umzusetzen, während wir gleichzeitig flexibel genug sind, um individuelle Lösungen zu bieten.

Mehr über Devoteam unter www.devoteam.com/de