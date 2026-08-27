Fotowerkzeuge 6.1: Neue Version der Fotosoftware für Windows erschienen

Der Softwareanbieter JMMG Communications aus Königswinter hat die neue Version 6.1 seiner Fotosoftware „Fotowerkzeuge“ veröffentlicht. Die Anwendung ermöglicht die Verwaltung, Bearbeitung und Ausgabe von Fotos unter Windows und richtet sich sowohl an Anwender, die ihre Bilder unkompliziert organisieren möchten, als auch an Nutzer mit weitergehenden Ansprüchen an die Bildbearbeitung.

Die Software schafft Ordnung in großen Fotosammlungen, zeigt übersichtliche Miniaturansichten sowie eine komfortable Großvorschau. Sie ermöglicht die Bearbeitung von Bildern mit zahlreichen Werkzeugen und Filtern. Dazu gehört auch das Entfernen störender Bildbereiche, Unkenntlichmachen, Zuschneiden und Drehen.

Darüber hinaus bietet die Software umfangreiche Funktionen für den täglichen Umgang mit Fotos: Zeigen Sie EXIF-Daten an, spielen Sie Fotos als Dia-Schau ab, Drucken Sie Fotos und mehrere Miniaturansichten auf einer Seite und suchen Sie Fotos anhand zahlreicher Kriterien, darunter der dominierenden Farbe. Mit der Stapelverarbeitung wandeln Sie beliebig viele Fotos automatisch in ein anderes Bildformat und eine bestimmte Größe um. Auch das Optimieren von Fotos für den E-Mail-Versand und der Import von verschiedenen Datenträgern und Kameras sind möglich.

Die neue Version 6.1 bringt Verbesserungen und neue Funktionen.

Dazu gehören unter anderem:

• Ordner können im Ordnerbrowser jetzt als Lesezeichen gespeichert werden

• Optimierungen beim Erstellen von Präsentationen und Thumbnails

• Ausbau der Funktion „Was möchten Sie tun?“, die den Nutzer bei der Auswahl geeigneter Funktionen unterstützt

• Vorher-/Nachher-Vergleich bei ausgewählten Bildbearbeitungsfunktionen

• Neue intelligente Filter, unter anderem zur Rauschreduzierung und zur Verbesserung der Bildwirkung

• Möglichkeit, Fotos direkt während der Bearbeitung auszudrucken

• Hinzufügen eines Wasserzeichens bei der Stapelumwandlung von Bildern

Damit wurde die Software sowohl im Bereich der Bildverwaltung als auch bei der Bearbeitung und Ausgabe von Fotos weiter ausgebaut.

Die „Fotowerkzeuge 6.1“ sind für Windows 11 und Windows 10 (64 Bit) verfügbar. Nach der Installation können alle Funktionen acht Tage lang getestet werden. Anschließend stehen weiterhin grundlegende Funktionen ohne zeitliche Einschränkung zur Verfügung. Wer dauerhaft alle Funktionen nutzen möchte, muss einen Freischaltcode erwerben (ab 26,99 EUR bzw. 22,99 EUR für das Upgrade).

Weitere Informationen und die neue Version sind auf der Produktseite verfügbar: https://www.jmmgc.com/fotowerkzeuge/

Die Software ist auch im Microsoft Store erhältlich.