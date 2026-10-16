Die Linke kritisiert, dass wohlhabende Eltern zusätzlich einzahlen können, andere dagegen nicht. Das stimmt. Nur wird ein staatlicher Grundstock nicht dadurch ungerecht, dass manche mehr daraus machen können. Entscheidend ist, dass der Einstieg nicht vom Engagement der Eltern abhängt. Die Frühstartrente bietet jungen Menschen die Chance, am eigenen Depot zu verstehen, wie Geldanlage funktioniert. Dass Streuung wichtig ist, Kursschwankungen gehören dazu und Geduld zahlt sich aus. Der Staat schießt also nicht nur einen Zehner im Monat zu, sondern eröffnet auch einen Zugang zu Finanzwissen, das bislang allzu oft vom Elternhaus abhängt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell