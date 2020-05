Franjo Schiller führt die ÖDP in Mönchengladbach

(Mönchengladbach) ? Franjo Schiller führt die ÖDP in Mönchengladbach. Die Mitgliederversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wählte ihn in Rheydt zu ihrem neuen Sprecher.

Franjo Schiller, Dipl. Betriebswirt, Citizen Scientist, Ehrenamtler und unterstützender Klima-Aktivist, war Mitglied der GRÜNEN bis 30.4.2020. Nach einem erfolgreichen Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen im September möchte sich die ÖDP im neugewählten Rat in Fraktionsstärke etablierten und die dort vertretenen Parteien aus dem Dornröschenschlaf aufwecken. Dafür wird die Partei mit ganz neuen Ideen und Aktivitäten die Initialzündung liefern.

Um dieses Ziel zu erreichen, sucht die ÖDP weiterhin aktive Bürgerinnen und Bürger die als Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat und die Bezirksvertretungen eine echte, ökologische Politik vertreten möchten.

Die ÖDP wird die lokalpolitischen Themen wie u.a. Umwelt, Familie und Soziales, Wirtschaft u. Jobs, Kultur, Schulen und Hochschule, Verkehr, für ihr Wahlprogramm mit den noch zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten ausarbeiten.

Die ÖDP in Mönchengladbach wird sich besonders für den Artenschutz und die Artenvielfalt stark machen. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren der ÖDP in Bayern verlangt die Mönchengladbacher ÖDP ein Volksbegehren nun auch in NRW. Nur so sieht sie den nötigen Druck, das Artensterben im Lande zu stoppen.

Die ÖDP wird die Europäische Bürgerinitiative (EBI) ?Bienen und Bauern retten?, die jetzt angelaufen ist, tatkräftig unterstützen. Sowohl im Netz als auch demnächst wieder auf der Straße wird die ÖDP Unterschriften für die Bürgerinitiative sammeln. Diese hat zum Ziel, die EU-Kommission zu zwingen, sich verstärkt mit dem Arten-schutz in Europa zu befassen.

Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist das offizielle demokratisches Instrument, um die EU-Kommission zu bewegen, etwas gegen den dramatischen Rückgang von Fluginsekten zu tun. Es ist das größte Massensterben seit dem Ende der Dinosaurier.

Hintergrund:

Die Ziele der Europäischen Bürgerinitiative sind:

?Zur Rettung von Wildbienen, Schmetterlingen und tausender andere Fluginsekten rufen wir alle Europä-er auf diese Initiative zu unterschreiben. Wir brauchen Insekten für unsere Ökosysteme sowie für die Sicherung unserer Ernährung. Die Kommission muss Rechtsvorschriften erlassen, um Lebensräume für Insekten als Indikatoren einer intakten Umwelt zu erhalten und verbessern.? so die Initiative.

Um die natürliche Lebensgrundlage nachweislich zu verbessern fordert die Initiative verbindliche Ziele, um die Förderung der Biodiversität übergeordnetes Ziel werden zu lassen; der Pestizideinsatz ist drastisch zu reduzieren, gefährliche Pestizide ausnahmslos zu verbieten. Hierzu sind die Zulassungskriterien zu reformieren.

Die Initiative will die Strukturvielfalt in den Agrarlandschaften fördern, die Nährstoffeinträge wirksam reduzieren und Schutzgebiete wirksam etablieren. Auch sind Forschung und Monitoring zu intensivieren sowie die Bildung in Sachen Artenschutz zu verbessern.

