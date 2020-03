Frank Gemmer wird Hauptgeschäftsführer des IVA / ADAMA-Manager löst im Juli 2020 Dr. Dietrich Pradt ab (FOTO)

Frank Gemmer (55) leitet ab dem 1. Juli 2020 alsHauptgeschäftsführer den Industrieverband Agrar e. V. (IVA). Bei dem FrankfurterWirtschaftsverband löst er Dr. Dietrich Pradt ab, der zur Mitte des Jahres inden Ruhestand gehen wird.

Gemmer ist Geschäftsführer der ADAMA Deutschland GmbH mit Sitz in Köln und

verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Pflanzenschutz-Branche. Seit 2017 ist

Gemmer Mitglied im Vorstand Pflanzenschutz des IVA und so seit Jahren bestens

mit den diversen Themen des Verbands vertraut.

“Die Landwirtschaft steht mitten in einem grundlegenden Wandel. Auf diesem nicht

immer einfachen Weg muss der IVA mehr denn je unsere Positionen im Dialog mit

Politik und Gesellschaft vermitteln. Ich freue mich, dass wir in Frank Gemmer

einen erfahrenen Agrar-Profi für diese herausfordernde Aufgabe gewinnen

konnten”, sagte IVA-Präsident Dr. Manfred Hudetz.

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der

agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53

Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien

und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative

Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

