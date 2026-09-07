Frankfurter Buchmesse 2026: GOLD Verlag mit 20 Neuerscheinungen, goldenem Fotospot und 220 Messetalks

Frankfurt am Main, 07. September 2026 – Ein Hauch Goldglanz liegt in der Luft: Auf der Frankfurter Buchmesse (07.-11.10.2026) stellt der GOLD Verlag sein Herbstprogramm mit 20 Neuerscheinungen vor. Besondere Highlights: zwei parallele Messetalk-Stationen sowie eine Badewanne voller goldfarbener Bälle als Fotospot.

Nur ein Jahr nach seinem Erstprogramm mit acht Neuerscheinungen legt der GOLD Verlag 2026 bereits ein Vielfaches an neuen Titeln vor. Auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert er rund 20 Neuerscheinungen, darunter vorrangig Sachbücher aus den Bereichen Business, Gesundheit und persönliche Entwicklung. Diese stehen unter dem Motto „Starke Stimmen. Starke Bücher.“. Signierstunden von Autorinnen und Autoren finden am Freitag, 09. Oktober, bei der Release-Party des Herbstprogramms statt.

Übersicht der aktuellen Titel und Erscheinungstermine:

Ab Anfang September geben Tatjana Michaelis und Jacqueline Steiner mit „100 Herausforderungen der Trennung“ (ET 08.09.) Orientierung in herausfordernden Situationen. Sabrina Hey verbindet in „LoveARTtack – Du bist ein Kunstwerk“ (ET 09.09.) Selbstwahrnehmung und Kunst. Ihr hochwertiges Spiegelcover greift die Idee des Buches auf, die auf der Messe erlebbar wird: In Halle 5.0, Stand D93, lädt eine rosafarbene Kunstkabine zu einer besonderen Selbstbegegnung ein: Vor einem Spiegel hören Besucherinnen und Besucher über ein altes Telefon kurze Affirmationen in verschiedenen Sprachen.

In Janin Stötzners Buch „DRAMA, Babe!“ (ET 15.09.) geht es um die Transformation vom Schmerz zur Selbstliebe. In „SPIRITUAL SUPERSTAR“ (ET 06.10.) verrät Maximilian Fritz seine „Soul, Money & Love“-Formel für Spiritualität und Erfolg. Am 12.10. folgen Jeannette Bastians „5 Sterne für die IT“ über Servicekultur und Andreas Schmidts „WohnungsNotLüge“ über Infrastruktur; sowie Rebecca Jeßkes „DER HAIR CODE“ über Salonkommunikation und Tatjana Götz „Die Ausbildungsskala des Reitlehrers“ über Pferdewohl. Uwe Steinigers „Liebe vergeht, Hunger bleibt“ bringt Genuss an den Tisch, Heiko Webers „Führung mit Herzenssprache“ Menschlichkeit ins Management und Naria Hoppes „STABIL IM WANDEL“ Ruhe in bewegte Zeiten. Mandy Siskas räumt in „Hilfe, wo ist die Schokolade?“ mit Ernährungsmythen auf, Karin Kelterbaum macht mit „Die Bühne der inneren Anteile“ innere Konflikte greifbar. Yvonne Freis „REISEN WACHSEN LEBEN“ erzählt von Reisemut, Andrea Kleins „Das Miesepeter-Prinzip“ von Kritik, Dr. Anne Glantz „Neun Sommer in Island“ von Stille und Christa Brühls „POethik“ (Neuauflage) von Darmgesundheit. Wolfgang Frick zeigt in „60 Shades of Führung“ (ET 19.10.) Nuancen erfolgreicher Teamleitung und Liane Klauke liefert mit „Brustkrebs – und jetzt?“ (ET 21.10.) einen umfassenden Ratgeber. Weitere Titel folgen ab November.

Außerdem erscheint am 9. Oktober der Sammelband „Experts to Excellence – Die Ideen von Europas besten Expert:innen“. Darin enthalten sind 80 bewegende Geschichten, wertvolle Erkenntnisse und praxiserprobte Strategien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Zahlreiche Autorinnen und Autoren des Sammelbands werden ebenfalls am Stand erwartet und bei der Launch-Party mit Hermann Scherer gefeiert. Der Bestseller-Autor und Topspeaker hat den Verlag im vergangenen Jahr gegründet. Einige seiner mehr als 70 Bücher erreichten unter anderem die Bestsellerlisten von WirtschaftsWoche, Manager Magazin, Handelsblatt und SPIEGEL.

Weiteres Highlight auf der weltweit größten Buchmesse vom 07. bis 11. Oktober: Am Stand des GOLD Verlags (Halle 5.0, A149) aufen mehr als 220 Messetalks auf zwei Bühnen parallel. Die Interviews werden professionell aufgezeichnet und später als Podcast, bei ExpertsTV und in den sozialen Medien veröffentlicht. Ein besonderer Blickfang am Stand ist zudem eine Badewanne voller goldfarbener Bälle, die Besucherinnen und Besucher als Fotospot nutzen können.

Weitere Informationen: www.goldverlag.com

Für Redaktionen: Rezensionsexemplare, Bildmaterial und Interviews können beim GOLD Verlag angefragt werden.