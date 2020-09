Frankfurter Buchmesse: Auf digitalem Crashkurs / Kommentar von Bettina Schulte

Lange hatten die Verantwortlichen aus guten Gründen an einer physischen Messe festgehalten – doch steigende Infektionszahlen und neue Corona-Bestimmungen machten eine Absage am Ende wohl unausweichlich. Selbst europäische Verlage hätten kaum noch anreisen können, nachdem Aussteller aus Übersee, darunter das Gastland Kanada, schon längst abgesagt hatten. Was aber ist eine Buchmesse ohne persönliche Begegnungen? (…) Nicht mehr viel. (…) Die Buchmesse ist auf digitalem Crashkurs. Virtuelle Partys inklusive. Brr. http://www.mehr.bz/khs253p

