Frequency Exchange gibt die Bestellung von Dana Friesen in sein Board of Directors bekannt

Frequency Exchange Corp. („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FREQ) (OTC: FRECF) (FWB: YC6) freut sich, die Bestellung von Herrn Dana Friesen in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Friesen ist ein routinierter Unternehmer, Geschäftsstratege und Human Performance Specialist, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit börsennotierten und privaten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, strategische Planung, Betrieb und Vermarktung verfügt. Als Gründer und CEO der Firma Summit Sciences war er an der Übernahme, Entwicklung und erfolgreichen Veräußerung von über 65 Unternehmen beteiligt und hat einer Klientel, zu der Fortune-500-Unternehmen und große Krankenhaussysteme gehören, einen Mehrwert in Milliardenhöhe beschert. Mit seiner forschungsorientierten Methodik schafft er bewährte, nachvollziehbare Rahmenbedingungen für die Umwandlung komplexer wissenschaftlicher Erkenntnisse in skalierbare, wirtschaftlich tragfähige Ergebnisse.

Herr Friesen verfügt über umfangreiche Erfahrung in Boards und Executive Committees sowie fundierte wissenschaftliche Kenntnisse, operative Disziplin und Transaktions-Knowhow – eine Kombination, die ihn zu einer äußerst effektiven strategischen Ressource für börsennotierte Unternehmen in der Wachstumsphase macht. Mit seinem fachübergreifenden Hintergrund ist er eine direkte Bereicherung für die Vermarktungsstrategie von Frequency Exchange Corp. und unterstützt das Unternehmen bei der Sondierung neuer Marktchancen und beim Aufbau einer Marktpräsenz in den Wellness-, Technik- und Verbrauchermärkten.

„Ich freue mich sehr über die Aufnahme in das Board of Directors von Frequency Exchange Corp. Hier bieten sich faszinierende Chancen am Schnittpunkt zwischen Innovation, Wellness und praxisorientierter Wissenschaft“, erklärt Herr Friesen. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in strategischer Planung, Growth Acceleration und operativer Umsetzung einzubringen, um sowohl unseren Aktionären als auch den Endkunden einen langfristigen Nutzen zu bieten.“

„Im Namen des Board heiße ich Herrn Friesen in unserem Unternehmen ganz herzlich willkommen“, so Chairman und CEO Stephen Davis. „Frequency Exchange steht an der Schwelle zu einer wichtigen Phase beschleunigten Wachstums, in der mehrere Ereignisse zeitlich zusammenfallen: die Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate, der Zugang zu über 7.000 klinischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, der Einstieg in den Einzelhandel und die internationale Veröffentlichung einer Dokumentation, in der NIKKI vorgestellt wird. In dieser nächsten Phase der Vermarktung und globalen Expansion wird Dana unser Board mit seiner Erfahrung und Führungskompetenz maßgeblich unterstützen. Der Zeitpunkt seiner Ernennung könnte nicht besser sein.“

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine Vorzeigeplattform NIKKI tragbare digitale Wellness-Lösungen bzw. Wearables für die nächste Generation entwickelt. Anders als herkömmliche Wearables, die in erster Linie Gesundheitsdaten erfassen, bietet NIKKI personalisierte, frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und allgemeinem Wohlbefinden. NIKKI wurde ursprünglich im Rahmen von Forschungsprojekten zur Unterstützung von Menschen mit Lyme-Borreliose entwickelt und ist zwischenzeitlich zu einer skalierbaren Wearable-Plattform für digitale Wellness avanciert, die einige der größten globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit anspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com

Nähere Informationen können unter folgenden Links abgerufen werden:

www.FrequencyExchangeCorp.com

www.WeAreNikki.com

Ansprechpartner für Anleger

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com

604-684-2181

Frequency Health Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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Weder die Börse noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss für behördliche Genehmigungen

Die Ernennung von Dana Friesen in das Board of Directors von Frequency Exchange Corp. erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange. Das Unternehmen hat die erforderlichen Unterlagen gemäß der TSXV-Richtlinie 3.1 und der geltenden Wertpapiergesetze eingereicht. Es besteht allerdings keine Gewähr, dass die TSX Venture Exchange die Ernennung in der geplanten Form auch genehmigt.

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