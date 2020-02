Früher in Rente durch Immobilienverrentung: Nießbrauchlösungen können Rentenabschläge ausgleichen / Renteneintrittsalter liegt seit Rentenreform bei 67 Jahren / früher in Rente ohne finanzielle Einbußen

Seit 2012 wird das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben.

Die volle Regelaltersrente soll seit der Rentenreform nur bekommen, wer das 67.

Lebensjahr vollendet hat. Wer vorher in den Ruhestand gehen will, kann seine

Rente auch früher beantragen – muss allerdings Einschnitte bei der Rente

hinnehmen. Um diese Versorgungslücke im Alter auszugleichen, gibt es

verschiedene Möglichkeiten. Neben der privaten Altersvorsorge kommt speziell für

ältere Immobilienbesitzer seit einigen Jahren eine Immobilienverrentung in

Betracht. Gerade in deutschen Metropolen, wo Investoren händeringend nach

Kaufobjekten suchen, kann das laut DEGIV, der Gesellschaft für

Immobilienverrentung, für angehende Senioren eine Alternative sein. In

Deutschland sind die gängigsten Varianten die Leibrente mit Wohnrecht oder die

Einmalzahlung mit Nießbrauch.

Früher in Rente heißt Abzüge auf Rentenleistungen

Wer früher in Rente gehen will, muss mit Abzügen auf die Rentenleistungen

rechnen. Diese betragen pro Monat 0,3 Prozent. Wer zum Beispiel zwei Jahre

früher in den Ruhestand gehen möchte, muss einen Abschlag von 7,2 Prozent (24

Monate x 0,3 Prozent) hinnehmen. Für viele Versicherte ist das aufgrund

weiterlaufender Verpflichtungen finanziell nicht möglich. Andere wiederum

wünschen sich einen früheren Renteneintritt, um noch etwas von der Welt zu sehen

oder sich einem aufwendigen Hobby zu widmen. Auch hierfür ist in der Regel etwas

Kleingeld vonnöten. “Neben der privaten Vorsorge, zusätzlichen Einzahlungen in

die Rentenkasse oder einen verschobenen Rentenbezug zur Zwischenfinanzierung des

verfrühten Renteneintritts sollten besonders Immobilieneigentümer in Großstädten

die Immobilienverrentung prüfen. Sie ändert nichts an der Wohnsituation, spült

jedoch bei einer Durchschnittsimmobilie von rund 90 Quadratmetern in Stuttgart

rund 270.000 Euro in die Kasse und in München um 477.000 Euro. Die Liquidität

gleicht in vielen Fällen nicht nur die Rentenlücke aus, sondern verbessert den

grundsätzlichen finanziellen Spielraum für die gesamte Rentenzeit merklich”,

erklärt Özgün Imren, Geschäftsführer der Gesellschaft für Immobilienverrentung

DEGIV.

Finanzielle Flexibilität – Sicherheit im Alter

Die Alternative empfiehlt die DEGIV mit Sitz in München in Form einer

Immobilienverrentung insbesondere älteren Immobilieneigentümern ohne direkte

Nachfahren. Was in anderen Ländern wie etwa Großbritannien und Frankreich

bereits seit langem gängige Praxis ist, stößt mittlerweile auch in Deutschland

auf reges Interesse. Bei der Immobilienverrentung verkaufen die Eigentümer ihre

Immobilie an Unternehmen, Investoren oder Stiftungen, dürfen aber bis zum

Ableben darin mietfrei wohnen. Das bringt zum einen Sicherheit im Alter, aber

auch finanzielle Flexibilität.

Als in Deutschland gängige Varianten bezeichnet die DEGIV die Leibrente mit

Wohnrecht oder die Einmalzahlung mit Nießbrauch. Die Experten der DEGIV

empfehlen das Nießbrauch-Modell. Es ist sicherer, flexibler und gesteht den

Verkäufern mehr Rechte zu. So wird zum Beispiel das Nießbrauchrecht im Grundbuch

an erster Stelle hinterlegt. Dadurch bleibt es auch bei Weiterverkäufen der

Immobilie an Dritte bestehen und ist insolvenzsicher. Ein maßgeblicher Vorteil

ist laut DEGIV zudem, dass der Nießbrauch immer erst mit dem Tod des Verkäufers

endet, während das Wohnrecht bei der Leibrente befristet sein kann. Das

ermöglicht dem Nießbrauchberechtigten zum Beispiel auch, die Immobilie zu

vermieten und mit den regelmäßigen Einnahmen Rentenabschläge auszugleichen.

