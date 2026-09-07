Fußball verbindet: Gemeinsam auf dem Platz, gemeinsam im Team

Elf Mannschaften, zahlreiche Begegnungen und ein gemeinsames Ziel: Beim diesjährigen Fußballturnier der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen am 12. August 2026 in Neustadt stand nicht allein der sportliche Erfolg im Mittelpunkt.

Vielmehr ging es um Gemeinschaft, gegenseitigen Respekt und darum, Menschen über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg zusammenzubringen.

Auf dem Kunstrasenplatz der Stadt Neustadt trafen Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Erstaufnahmeeinrichtungen, Mitarbeitende des Regierungspräsidiums Gießen sowie beteiligte Partner und Dienstleister aufeinander. Auch die CIBORIUS Gruppe war Teil dieses besonderen Tages.

Wenn aus Mitspielern ein Team wird

Fußball besitzt eine Sprache, die nahezu überall auf der Welt verstanden wird. Ein Pass, ein gemeinsamer Torjubel oder eine faire Geste gegenüber dem Gegenspieler benötigen keine Übersetzung. Genau das war während des gesamten Turniers zu spüren.

Mit großem Einsatz, sportlichem Ehrgeiz und vor allem viel Freude traten die elf Mannschaften gegeneinander an und kämpften um den Wanderpokal.

Trotz aller Motivation blieb das Fairplay stets im Mittelpunkt. Auf dem Spielfeld begegneten sich Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten als Mitspieler, Gegner und Sportfreunde.

Solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen Nähe und Vertrauen. Sie ermöglichen Begegnungen außerhalb des täglichen Betriebs und zeigen, wie schnell vermeintliche Unterschiede in den Hintergrund treten können, wenn Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Sicherheit bedeutet auch Verantwortung

Als Sicherheitsdienstleister übernehmen wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen eine besondere Verantwortung. Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, für geordnete Abläufe und ein sicheres Umfeld zu sorgen. Im täglichen Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sind ebenso Respekt, Menschlichkeit, Aufmerksamkeit und ein wertschätzender Umgang entscheidend.

Das Fußballturnier hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Begegnungen auf Augenhöhe sind. Auf dem Platz spielten berufliche Funktionen, Herkunft und Sprache für einige Stunden keine Rolle. Entscheidend waren Teamgeist, Verlässlichkeit und gegenseitige Unterstützung – Werte, die auch unsere tägliche Arbeit bei CIBORIUS prägen.

Gemeinsam mehr erreichen

Unser besonderer Dank gilt dem Regierungspräsidium Gießen und allen Beteiligten, die dieses Turnier organisiert und ermöglicht haben. Ebenso danken wir den Betreuungs- und Begleitpersonen, den Helferinnen und Helfern sowie natürlich allen Spielerinnen und Spielern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung zu diesem gelungenen Tag beigetragen haben.

Am Ende gab es einen sportlichen Gewinner des Wanderpokals. Gewonnen haben an diesem Tag aber vor allem das Miteinander, die Fairness und die Gemeinschaft.

Wir freuen uns, dass wir als CIBORIUS Gruppe Teil dieser Veranstaltung sein durften, und nehmen viele schöne Begegnungen und Erinnerungen mit. Denn manchmal braucht es nicht viele Worte, um Menschen zusammenzubringen – manchmal genügt ein Ball.

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