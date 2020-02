Garz& Frickeübernimmt Prozessor-Modul-Spezialisten Keith& Koep / Großer Hersteller für ARM-basierte Embedded-Rechnersysteme entsteht (FOTO)

Die Garz & Fricke Gruppe, Hamburg, übernimmt die WuppertalerKeith & Koep GmbH. Damit entsteht einer der bedeutendsten Systemanbieter fürARM-basierte Embedded Technologien in Europa. Diese Systeme aus einerKombination von Hard- und Software gehören zu den wichtigsten Komponenten intechnischen Geräten. Sie kommen beispielsweise in der Medizintechnik,Gastronomieelektronik, Sicherheitstechnik und Industrieautomation zum Einsatz.Bereits im März 2019 hatte die Garz & Fricke Gruppe die Stuttgarter e-GITS GmbH,einen Entwickler von Software-Applikationen für HMIs, Cloud Technologien und IoTübernommen. Durch die zweite Übernahme innerhalb eines Jahres entsteht einKonzern mit Sitz in Hamburg und Standorten in Wuppertal, Stuttgart, Minneapolis,USA und Chennai, Indien.

Matthias Fricke, Geschäftsführer von Garz & Fricke: “Mit Keith & Koep ergänzen

wir unser Produktportfolio perfekt. Während wir unseren Kunden Human Machine

Interfaces (HMI), Applikationssoftware und ergänzende Produkte wie

Zahlungsdienstleistungen liefern, ist Keith & Koep auf System on Modules, also

kompakte Aufsteck-Computermodule, spezialisiert. Diese haben ein vielfältiges

Einsatzspektrum und werden überall dort eingesetzt, wo spezielle Schnittstellen

und Formfaktoren benötigt werden.” Keith & Koep Computermodule finden sich unter

anderem in der Medizintechnik, in der industriellen Automation, der Robotik oder

der Luftfahrttechnik. Die Modul-Technologie ermöglicht verlängerte

Produktlebenszyklen, da die Aufsteckmodule bei Bedarf in den meisten Fällen

ausgetauscht werden können.

Auf diese Weise kann Garz & Fricke ein erweitertes Produktprogramm anbieten.

Volker Keith, Geschäftsführer von Keith & Koep: “Für uns erschließen sich neue

Absatzmärkte, da wir unsere Produkte über die internationalen Vertriebspartner

und die Niederlassung von Garz & Fricke in den USA vertreiben können.”

Garz & Fricke übernimmt alle Mitarbeiter und führt den Produktionsstandort in

Wuppertal fort. Volker Keith und Luitger Koep bleiben als Geschäftsführer von

Keith & Koep in Verantwortung. Matthias Fricke: “Durch das damit wesentlich

stärkere Research & Development Team können wir attraktive, größere Kunden

ansprechen, für die wir bislang zu klein waren.” Volker Keith ergänzt: “Außerdem

ergeben sich im R&D-Bereich erhebliche Synergieeffekte, da wir die

Grundlagenentwicklungen mit den gleichen Prozessorarchitekturen von NXP und

Linux Betriebssystemen durchführen.”

Mit der Übernahme wächst die Zahl der Mitarbeiter der Garz & Fricke Gruppe auf

180. Das Unternehmen rechnet mit einem weiterhin starken Wachstum und plant, das

Geschäft im Bereich der industriellen Kleincomputer und in der

Softwareentwicklung weiter auszubauen.

Über Garz& Fricke:

Die Garz & Fricke GmbH ist ein 1992 gegründetes, mittelständisches Unternehmen

aus Hamburg. Rund 160 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Hard- und

Softwarelösungen für das industrielle Internet of Things (IoT), Elektronik für

Automatentechnik, Steuerungen, Telemetriesysteme, Zahlungssysteme, HMIs (Human

Machine Interfaces), Touch-Displays und Panel-PCs. Mit der Übernahme der

Stuttgarter e-GITS GmbH 2019 hat die Garz & Fricke Gruppe den Bereich

Software-Entwicklung gestärkt. Neben Komponenten made in Germany liegt der Fokus

auf nahtlos integrierten und kundenspezifisch angepassten Systemen. Diese werden

entweder auf Basis individuell angepasster Standardlösungen oder bei Bedarf auch

völlig neu realisiert. Kunden sind insbesondere OEMs und Systemintegratoren aus

den Zielmärkten Medizintechnik, Gastronomieelektronik, Sicherheitstechnik und

Industrieautomation.

Über Keith & Koep:

Keith & Koep ist seit 1991 auf Embedded-Rechnersysteme spezialisiert und hier

einer der führenden Anbieter in den Bereichen Elektronikentwicklung,

Systemintegration und in der Fertigung von komplexen elektronischen Produkten.

In Wuppertal sind 23 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Trizeps Sortiment hat

Keith & Koep die weltweit ersten ARM-basierten System On Modules (SOM) auf den

Markt gebracht. Diese Idee entwickelte sich zu einem internationalen

Industriestandard. Die Stärken liegen in der Zuverlässigkeit, der Flexibilität

und im Versprechen, Produkte durch SOMs innovationsfähig und gleichzeitig

langlebig zu machen. Alle diese Eigenschaften werden durch den Zusammenschluss

verstärkt und für die Zukunft gesichert.

