/// GBK Legal Fachanwaltskanzlei – startet einfachen und transparenten Service – Soforthilfe durch Anwalt

– Ratsuchende verschwenden häufig wichtige Zeit und Geld mit der Anwaltssuche über Drittanbieterplattformen

– Lösung von /// GBK LEGAL bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Legal-Tech-Lösungen

Nürnberg, 13.05.2020. Die erste Jahreshälfte neigt sich dem Ende und viele Menschen scheuen trotz berechtigter Forderungen aber knapper Kassen oder Arbeitsplatzverlusts aufgrund Corona, aus Angst vor den Kosten den Gang zum Anwalt. All diesen Ratsuchenden hilft /// GBK LEGAL Kanzlei Gussmann mit ihrem neuen Online-Angebot. Über die Plattform von gbk-rae.de erhalten Kunden professionelle schnelle Hilfe sowie eine kostenlose Ersteinschätzung direkt vom Anwalt ohne Umwege über Drittanbieter, wie Legal-Tech-Unternehmen oder Versicherungen. . Bei weiterem Bedarf kann der und weitere juristische Kompetenz zu transparenten Preisen.

Denn oft meiden bis zu 85 % der Bürger eine juristische Auseinandersetzung aus Angst oder Zeitnot, und verschenken dabei nach Studien insgesamt mehrere Millionen Euro, da laut Statistik in den meisten Fällen die Klagepartei obsiegt oder sich vor Gericht verglichen wird. “Dabei verzichten Mandanten auf berechtigte Ansprüche und somit bares Geld”, so Geschäftsführer und Mitgründer Rechtsanwalt Tobias Gussmann. Durch Meidung des Konflikts drohen für die Ratsuchenden sogar meist noch weitere Folgeschäden, so der Gründer aus seiner Erfahrung als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkt sowie Fachanwalt für Steuerrecht.

Das Angebot von /// GBK LEGAL richtet sich daher an alle Ratsuchenden, Bürger, Firmen und Unternehmer, die eine schnelle, unkomplizierte, kostengünstige und professionelle Soforthilfe bei Rechtsfragen suchen. Dabei bieten der Blog und die zukünftige App (ab Juni 2020 erhältlich) eine kostenlose und schnelle Möglichkeit der Informationsbeschaffung rund ums Thema Recht. “Denn professionelle Hilfe muss nicht immer teuer sein und auch Provisionszahlungen und die Datenabgabe an Drittanbieter wie bei sog. Legal-Tech Plattformen sind nicht notwendig”, betont Gussmann.

Die Vorteile von /// GBK LEGAL Soforthilfe im Überblick:

– Keine Mitgliedschaft und kein Abo

– Das Angebot richtet sich an alle Ratsuchende

– Die Plattform bietet bei Bedarf eine professionelle Beratung zu transparenten Preisen bei direkter juristischer Kompetenz

– Einfacher Online-Prozess

– Volle Kostenkontrolle: Nach Einreichen der Dokumente erhalten Kunden eine kostenlose Ersteinschätzung

“Durch diese Transparenz von Preisen sowie der schnellen Möglichkeit der Beauftragung der Leistung, wollen wir für den Kunden weiterhin üblicherweise vorliegenden Zugangshürden zum Rechtsmarkt beseitigen”, sagt Geschäftsführer Gussmann.