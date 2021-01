Geldwäsche Fraud und Aufbauseminar S+P Seminare

Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach ? 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,

Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach ? 1 Absatz 2a des ZAG

> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

