Gemeinsam noch stärker

15 Jahre erfolgreich im Tourismus Marketing, das ist ein guter Grund zum Feiern. Aber auch der richtige Zeitpunkt, um einem Unternehmen neue Impulse zu geben, um es breiter aufzustellen und fit für die Zukunft zu machen. Roberto Maggioni, Inhaber der Berliner Agentur Maggioni Tourist Marketing, hat sich deshalb einen starken Partner ins Boot geholt ? die Gretz Communications AG, eine der führenden Touristik-Agenturen in der Schweiz. Ab sofort firmiert das gemeinsame Unternehmen als Maggioni Gretz GmbH mit Sitz in Berlin und präsentiert sich im Internet unter www.maggioni-gretz.de.

Für Kunden ? Destinationen, Airlines, Hotellerie, Freizeit, Reiseveranstalter und andere ?, die eine starke und nachhaltige Präsenz in den Schlüsselmärkten Deutschland und Schweiz sowie Österreich wünschen, bringt die Allianz mehr Effizienz, Reichweite und eine überzeugende Sichtbarkeit mit sich. Ab sofort werden sie von einer einzigen Agentur auf allen drei deutschsprachigen Märkten präsentiert. ?Die drei Länder sind durch eine gemeinsame Sprache verbunden, ticken aber, wenn es um Reise-Interessen, Reise-Verhalten, Vorlieben und Abneigungen geht, völlig unterschiedlich?, sagt Roberto Maggioni. Der am Lago Maggiore geborene Italiener lebt seit mehr als 20 Jahren in der deutschen Hauptstadt und unterstützt seine Heimatregion ebenso wie viele andere Destinationen und Tourismuskunden dabei, sich im deutschsprachigen Raum erfolgreich zu positionieren.

Wer effektiv kommunizieren will, muss ganz nah dran sein an den Adressaten, quasi den Puls seiner Zielgruppen spüren – das ist Maggionis Credo und auch das seines Geschäftspartners Gere Gretz. ?Viele Agenturen scheitern aufgrund des fehlenden Know-hows oft am Schweizer Markt und weisen wenig überzeugende Resultate auf?, sagt der Branchenkenner aus Bern. Mit der neuen Doppel-Agentur bündeln beide Profis ihre Expertise und entwickeln mit ihren Teams in Berlin und Bern maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien für jeden ihrer Kunden und für jeden deutschsprachigen Markt. Dabei gilt es stets, das Interesse von Touristikern, Fach- und Publikumspresse und letztlich der breiten Öffentlichkeit auf das zu lenken, was den jeweiligen Kunden, sei es eine Destination oder ein anderes touristisches Angebot, authentisch und erlebenswert macht.

Keine Frage ? Pandemie und Lockdowns haben dem Reise-Business zugesetzt. ?Eine Krise ist aber immer eine Chance und wir gehen gestärkt daraus heraus?, sagen Gretz und Maggioni, die voller Optimismus in die Zukunft blicken. ?Tourismus ist eine Branche auf Wachstumskurs. Die Menschen sitzen auf gepackten Koffern, die Reiselust ist größer denn je?, so der italienische Wahl-Berliner. Dass sowohl er als auch sein Schweizer Partner in den vergangenen Monaten Stammkunden halten und neue Kunden akquirieren konnten, macht die Kommunikations-Profis stolz. Gere Gretz erklärt das so: ?Gerade in der Krise haben sich viele Unternehmen für Agenturen mit hoher Innovationskraft und einem beachtlichen Leistungsausweis entschieden und davon profitieren wir jetzt. Unsere Unternehmensphilosophie setzt auf Qualität, Marktdurchdringung und eine gewisse Bodenständigkeit im oft so aufgeregten Kommunikationsgeschäft.?